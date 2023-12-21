Президент провозгласил госбюджет на 2024 год

Сейм утвердил закон о госбюджете 9 декабря.

Поступления в бюджет общего правительства, который охватывает всю структуру государственных и местных органов власти и учреждений социального обеспечения, составят 17,8 млрд евро, расходы - 19,1 млрд евро. Таким образом, дефицит бюджета в 2024 году запланирован на уровне 1,3 млрд евро, или 2,8% от ВВП.

Государственный долг в следующем году прогнозируется на уровне 18,6 млрд евро, или 41% от ВВП.

Тремя основными приоритетами бюджета являются внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение, которые получат 70% дополнительного финансирования, что составит около 444 млн евро, а вместе с единовременными инвестициями за пределами фискального пространства - около 486 млн евро, в том числе около 92 млн евро будет выделено на безопасность, 120 млн евро - на образование, 275 млн евро - на здравоохранение.

По сравнению с бюджетом на 2023 год поступления в госбюджет в 2024 году, согласно прогнозам, увеличатся почти на 1,8 млрд евро, расходы - более чем на 1,5 млрд евро.

Поступления основного бюджета составят около 10 млрд евро, расходы - более 12,1 млрд евро. Поступления в специальный бюджет составят чуть менее 4,8 млрд евро, доходы - около 4,4 млрд евро.

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