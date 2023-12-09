Сейм принял госбюджет 2024 года с дефицитом в 2,8%

Этот бюджет будет направлен на увеличение финансирования обороны до 3% ВВП в 2027 году и до 2,5% ВВП на укрепление внутренней безопасности в 2026 году.

Премьер-министр Эвика Силиня ранее назвала проект госбюджета на 2024 год бюджетом безопасности и устойчивости Латвии. Силиня отметила, что вопросы безопасности в нашем регионе останутся актуальными еще долгие годы, поэтому инвестиции направлены на укрепление границ Латвии, дальнейшее развитие возможностей вооруженных сил и повышение способности латвийских служб реагировать на все виды вызовов, включая угрозы в киберпространстве.

Бюджет основан на прогнозе ВВП в реальных ценах в размере 45,524 миллиарда евро на 2024 год, 48,338 миллиарда евро на 2025 год и 51,122 миллиарда евро на 2026 год. Прогноз темпов роста ВВП, использованный при подготовке бюджета, составляет 2,5% на 2024 год, 2,9% на 2025 год и 2,9% на 2026 год.

Прогноз инфляции, использованный при подготовке бюджета, составляет 2,2% на 2024 год, 2,5% на 2025 год и 2,3% на 2026 год.

Три основных национальных приоритета - безопасность, образование и здравоохранение - получат 70% дополнительного финансирования, что составит около 444 млн евро, а вместе с единовременными инвестициями за пределами фискального пространства - около 486 млн евро.

В том числе около 92 млн евро будет выделено на безопасность, 120 млн евро на образование и 275 млн евро на здравоохранение.

В сфере образования наиболее важным является следующий шаг в выполнении графика повышения заработной платы учителей с 1 января 2024 года. Также предусмотрены средства на постепенный переход к преподаванию на государственном языке, закупку учебных материалов и разработку цифровых учебных пособий. Около 18 млн евро выделено на высшее образование и науку, чуть менее 1 млн евро - на укрепление STEM в учебных заведениях и другие меры.

275 млн евро выделено на улучшение качества медицинских услуг. Предусмотрено дополнительное финансирование на компенсируемые лекарства, поддержку онкологических больных и доступ к стоматологическим услугам для детей. Повышение зарплат медикам продолжится и в следующем году.

Минимальная заработная плата с 2024 года будет увеличена до 700 евро в месяц.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!