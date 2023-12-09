Сейм принял госбюджет 2024 года с дефицитом в 2,8%

Сегодня, 9 декабря, Сейм в окончательном чтении принял государственный бюджет на 2024 год, в котором доходы консолидированного бюджета запланированы в размере почти 14,5 млрд евро, расходы - чуть более 16,2 млрд евро, а дефицит бюджета правительства- 2,8% от валового внутреннего продукта (ВВП).
52 депутата проголосовали за бюджет, 27 - против.
Проект бюджета и 19 сопутствующих законов обсуждались в Сейме почти три дня, в общей сложности около 27 часов с перерывами. Принятие бюджета затянулось, потому что политики решили не рассматривать его ночью. Для сравнения, бюджет на 2023 год был принят в марте после примерно суток непрерывных заседаний.
Принятие бюджета на 2022 год, которое проходило удаленно во время пандемии Covid-19 в 2021 году, заняло 51 час, включая перерывы, но не считая выходных. С учетом выходных работа над бюджетом продолжалась с 15 ноября по 23 ноября. 78 часов продолжалось рассмотрение бюджета на 2021 год.
Депутаты представили несколько сотен предложений по бюджету на сумму около 5 миллиардов евро, но одобрены были лишь некоторые изменения, например, предложение спикера Сейма Дайги Миерини сократить расходы Сейма в 2024 году на 150 000 евро и выделить относительно небольшую сумму на лечение редких заболеваний.
Поступления общего бюджета правительства, который охватывает всю структуру государственных и местных органов власти и учреждений социального обеспечения, составят 17,8 млрд евро, расходы - 19,1 млрд евро. Таким образом, дефицит общего бюджета правительства в 2024 году запланирован на уровне 1,3 млрд евро, или 2,8% валового внутреннего продукта (ВВП).
Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,3% ВВП, а в 2026 году - 0,9% ВВП. Государственный долг в следующем году прогнозируется на уровне 18,6 млрд евро, или 41% ВВП.
Галерея: Заседание Сейма по рассмотрению госбюджета на 2024 год
Тремя основными приоритетами государства являются внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение.
По сравнению с бюджетом на 2023 год, поступления государственного бюджета на 2024 год, согласно прогнозам, увеличатся почти на 1,8 млрд евро, расходы - более чем на 1,5 млрд евро.
Поступления основного бюджета составят около 10 млрд евро доходов, расходы - более 12,1 млрд евро. В специальном бюджете поступления составят чуть менее 4,8 млрд евро, доходы - чуть менее 4,4 млрд евро.
По словам министра финансов Арвила Ашераденса, бюджет 2024 года вносит минимальные изменения в налоговую политику и не предусматривает значительного увеличения налогового бремени для людей. В ходе рассмотрения пакета законопроектов о бюджете наибольшие споры вызвали введение 12-процентной ставки НДС на свежие фрукты и овощи и применение налога на природные ресурсы на влажные салфетки.
Сейм принял поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие постепенное повышение ставки акциза на алкогольные напитки и табачные изделия с 2024 года, поправки к закону о налоге на прибыль предприятий о том, что банки и небанковские кредиторы должны будут уплачивать 20-процентный авансовый платеж с прибыли предыдущего года, и поправки к закону о налогах и пошлинах на лотереи и азартные игры, предусматривающие повышение со следующего года ставки налога на игорный бизнес на 20%.
Этот бюджет будет направлен на увеличение финансирования обороны до 3% ВВП в 2027 году и до 2,5% ВВП на укрепление внутренней безопасности в 2026 году.
Премьер-министр Эвика Силиня ранее назвала проект госбюджета на 2024 год бюджетом безопасности и устойчивости Латвии. Силиня отметила, что вопросы безопасности в нашем регионе останутся актуальными еще долгие годы, поэтому инвестиции направлены на укрепление границ Латвии, дальнейшее развитие возможностей вооруженных сил и повышение способности латвийских служб реагировать на все виды вызовов, включая угрозы в киберпространстве.
Бюджет основан на прогнозе ВВП в реальных ценах в размере 45,524 миллиарда евро на 2024 год, 48,338 миллиарда евро на 2025 год и 51,122 миллиарда евро на 2026 год. Прогноз темпов роста ВВП, использованный при подготовке бюджета, составляет 2,5% на 2024 год, 2,9% на 2025 год и 2,9% на 2026 год.
Прогноз инфляции, использованный при подготовке бюджета, составляет 2,2% на 2024 год, 2,5% на 2025 год и 2,3% на 2026 год.
Три основных национальных приоритета - безопасность, образование и здравоохранение - получат 70% дополнительного финансирования, что составит около 444 млн евро, а вместе с единовременными инвестициями за пределами фискального пространства - около 486 млн евро.
В том числе около 92 млн евро будет выделено на безопасность, 120 млн евро на образование и 275 млн евро на здравоохранение.
В сфере образования наиболее важным является следующий шаг в выполнении графика повышения заработной платы учителей с 1 января 2024 года. Также предусмотрены средства на постепенный переход к преподаванию на государственном языке, закупку учебных материалов и разработку цифровых учебных пособий. Около 18 млн евро выделено на высшее образование и науку, чуть менее 1 млн евро - на укрепление STEM в учебных заведениях и другие меры.
275 млн евро выделено на улучшение качества медицинских услуг. Предусмотрено дополнительное финансирование на компенсируемые лекарства, поддержку онкологических больных и доступ к стоматологическим услугам для детей. Повышение зарплат медикам продолжится и в следующем году.
Минимальная заработная плата с 2024 года будет увеличена до 700 евро в месяц.
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