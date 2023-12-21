Что важно знать тем, кто планирует посетить фестивали света: об этом не пишут в рекламе

Зимние световые фестивали проводятся в Пакруойской усадьбе уже 6 лет, и традиция таких мероприятий сейчас распространилась по всей Литве, а затем и в Латвии. По словам команды поместья, сейчас в Литве проходят два типа зимних фестивалей - фестивали света и фестивали впечатлений.

"В течение нескольких лет мы наслаждались различными впечатляющими световыми скульптурами, но в этом году мы расширили мероприятие, объединив профессиональный театр, элементы перформанса, световые и музыкальные шоу, созданные известными режиссерами, а также самые красивые аспекты Рождества: декорации, уют и радость ожидания чуда".

Поэтому в этом году свое мероприятие нам уже сложно назвать просто световым фестивалем: хотя мы и создали на территории усадьбы даже два световых парка - мир космоса и мир океанов, - они все равно являются лишь частью разнообразных развлечений на фестивале", - говорят организаторы "Рождественской космической станции".

Фестиваль света в Пакруойской усадьбе Фото: Пресс-фото

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