Что важно знать тем, кто планирует посетить фестивали света: об этом не пишут в рекламе

Как в Латвии, так и в Литве стали очень популярны различного рода световые фестивали, приглашающие хотя бы на время заменить зимнюю тьму волшебным и красочным сказочным миром. Но как выбрать световой фестиваль, чтобы не пришлось разочароваться?
Самый большой зимний фестиваль в странах Балтии сейчас проходит в литовской Пакруойской усадьбе, которая находится всего в 40 км от границы с Латвией. Организаторы, которые устраивают фестивали света уже шестой год, рассказали, как распознать действительно качественное мероприятие и правильно к нему подготовиться.
Оцените продолжительность
"Прежде всего важно понять, чего вы ждете и какое развлечение ищете. Хотя мероприятия называются одинаково - фестивали света, - они очень разные. Некоторые из них предназначены для кратковременного посещения, просто приятной прогулки в красивой обстановке. Другие - крупнее и предлагают более разнообразные развлечения, где можно качественно провести минимум полдня.
Этим важно поинтересоваться заранее, чтобы избежать ситуации, когда вы приехали ненадолго, но хотите все увидеть и попробовать, поэтому вам придется торопиться или уйти, насладившись лишь небольшой частью праздника. И наоборот - если вы настроены на более длительные развлечения, вы можете быть разочарованы, если они закончатся через час", - говорит команда крупнейшего зимнего фестиваля в Балтии "Рождественская космическая станция" в Пакруойской усадьбе.
Два типа фестивалей
Зимние световые фестивали проводятся в Пакруойской усадьбе уже 6 лет, и традиция таких мероприятий сейчас распространилась по всей Литве, а затем и в Латвии. По словам команды поместья, сейчас в Литве проходят два типа зимних фестивалей - фестивали света и фестивали впечатлений.
"В течение нескольких лет мы наслаждались различными впечатляющими световыми скульптурами, но в этом году мы расширили мероприятие, объединив профессиональный театр, элементы перформанса, световые и музыкальные шоу, созданные известными режиссерами, а также самые красивые аспекты Рождества: декорации, уют и радость ожидания чуда".
Поэтому в этом году свое мероприятие нам уже сложно назвать просто световым фестивалем: хотя мы и создали на территории усадьбы даже два световых парка - мир космоса и мир океанов, - они все равно являются лишь частью разнообразных развлечений на фестивале", - говорят организаторы "Рождественской космической станции".
Самое главное - это отзывы посетителей
По мнению команды Пакруойской усадьбы, самый эффективный способ выбрать фестиваль - это отзывы и мнения людей, которые там уже побывали. "При выборе всегда стараешься учитывать отзывы друзей и знакомых, которые уже побывали на фестивале, или людей, поделившихся своими впечатлениями в интернете. Такие мероприятия в первую очередь вызывают эмоции - ими и делятся люди, которые уже были на фестивале, поэтому именно по ним проще всего решить, стоит ли идти на мероприятие", - говорят организаторы "Рождественской космической станции".
Практические аспекты
Очень большое количество посетителей фестиваля путешествуют с детьми, поэтому важны повседневные аспекты посещения. "Оцените, сможете ли вы поесть на мероприятии, когда проголодаетесь, а также согреться в помещении, если станет холодно". Обязательно обратите внимание на правильную одежду и обувь - многие фестивали проводятся на открытом воздухе и не имеют сухих и теплых помещений. Поэтому, если не подготовиться должным образом, веселое развлечение может обернуться неприятными воспоминаниями", - говорит коллектив Пакруойской усадьбы.
На территории крупнейшего усадебного комплекса Литвы расположено более 40 зданий, в них работает множество ремесленных мастерских, различные исторические экспозиции, гостиницы, кафе и рестораны, а также этой зимой был создан рождественский городок - почта Полярной звезды, гостиная Санты, мастерские подарков гномов и праздничная ярмарка.
Уникальность - рождественская атмосфера
Еще одна важная причина посетить тот или иной фестиваль - это возможность почувствовать и отпраздновать Рождество. "Конечно, мы приглашаем вас сделать это вместе с нами, мы создали настоящую праздничную историю, которая вернет вас в прекрасные воспоминания детства, с веселыми интерактивными рождественскими шоу, лазерами, светомузыкальными представлениями и, конечно же, Дедом Морозом.
Праздничный период и школьные каникулы продолжительны, поэтому времени, чтобы все открыть и насладиться, будет достаточно. Зимний фестиваль Пакруойской усадьбы - отличное место, чтобы ощутить настоящее волшебство зимних праздников и провести время со своими близкими", - говорит коллектив поместья.
В праздничный период с 22 декабря по 1 января фестиваль "Рождественская космическая станция" в Пакруойской усадьбе будет ждать посетителей каждый день.
Подробнее о фестивале: www.pakrojasmuiza.lv
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