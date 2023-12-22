Видео ⟩ Порнографический шок в Валмиере. Покупатели поражены увиденным на полках магазина

4. studija решила проверить информацию возмущенной мамы и пришла к выводу, что в валмиерском магазине Valleta действительно есть упомянутая зрительницей подарочная лавочка, однако вместо порнографических товаров видны ловцы снов и различные сувениры. Правда, на уровне глаз взрослых людей находятся полки, видимое на которых вызывает улыбку.

"Кто что видит первым. У нас все на нужной высоте. Там ничего не видно, если только взрослый [специально] не покажет своему ребенку. Если дети маленькие, они ничего там не увидят", - так прокомментировала оформление магазина одна из продавщиц.

По словам хозяйки магазина, люди приходят выбирать разные подарки. Те, которые посетительница назвала порнографией, в основном были источником смеха и положительных эмоций для других посетителей.

Жители Валмиеры, встреченные программой на улице, оценивают некоторые предметы из магазина довольно сдержанно.

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