Видео ⟩ Порнографический шок в Валмиере. Покупатели поражены увиденным на полках магазина

В Валмиерском супермаркете Valleta покупатели испытали настоящий порнографический шок. В центре напротив входа находится красочный и привлекающий интерес детей магазин - праздничный декор, Деды Морозы в стеклянных шарах, карнавальные атрибуты, различные латвийские сувениры и… мужские пенисы разного размера и исполнения, сетует в передаче LTV 4. studija одна из зрительниц.
4. studija решила проверить информацию возмущенной мамы и пришла к выводу, что в валмиерском магазине Valleta действительно есть упомянутая зрительницей подарочная лавочка, однако вместо порнографических товаров видны ловцы снов и различные сувениры. Правда, на уровне глаз взрослых людей находятся полки, видимое на которых вызывает улыбку.
"Кто что видит первым. У нас все на нужной высоте. Там ничего не видно, если только взрослый [специально] не покажет своему ребенку. Если дети маленькие, они ничего там не увидят", - так прокомментировала оформление магазина одна из продавщиц.
По словам хозяйки магазина, люди приходят выбирать разные подарки. Те, которые посетительница назвала порнографией, в основном были источником смеха и положительных эмоций для других посетителей.
Жители Валмиеры, встреченные программой на улице, оценивают некоторые предметы из магазина довольно сдержанно.
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