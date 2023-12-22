Заключен контракт на 3,7 млрд евро на строительство основной трассы Rail Baltica

Ответственное за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) и полное товарищество E.R.B. Rail JV заключили договор на сумму 3,7 млрд евро на строительство основной трассы Rail Baltica, сообщили агентству LETA представители EDzL.
Работы по строительству основной трассы включают в себя строительство Rail Baltica за пределами Риги. Застройщик должен будет обеспечить инфраструктуру основной трассы железнодорожной линии Rail Baltica протяженностью около 230 километров - в том числе заготовку земли, установку насыпей, железнодорожных мостов, дорог, подземных переходов дороги, путепроводов, перемещение инженерно-технических сетей, установку рельсов и балласта.
Представители EDzL отмечают, что к началу работ по строительству основной трассы Rail Baltica проведены необходимые подготовительные работы. Сейчас наиболее технически готовым и стратегически важным для скорейшего соединения с Европой является южный участок в направлении Литвы, где и начнутся первые строительные работы.
Рамочный договор FIDIC устанавливает максимальную сумму контракта В 3,7 миллиарда евро. Конкретные затраты на каждый участок трассы будут рассчитываться после получения строительных проектов. Управление договором, надзор за работами и расходами будет осуществлять заказчик и инженер-строитель Italferr (Ferrovie dello Stato Italiane Group). Надзор за выполнением договора будет осуществлять Министерство сообщения.
Предварительно будут заказаны первоочередные строительные работы в Бауском крае, под Иецавой, где в будущем разместится пункт обслуживания инфраструктуры Rail Baltica. Работы начнутся в начале 2024 года и включат в себя региональные команды южной части и мобилизацию необходимых ресурсов, рассмотрение строительных проектов и подготовку к строительным работам, создание базы поддержки строительных работ, а также первые строительные работы на протяжении 13 километров. На реализацию этих работ обеспечено финансирование в размере 165 млн евро.
"Специфика высокоскоростных железнодорожных строительных работ европейского стандарта требует международных партнеров соответствующего масштаба, имеющих опыт, квалификацию и хозяйственную способность брать на себя такие обязательства, ответственность и риски. Опыт показывает, что латвийские и иностранные предприниматели создают сильное партнерство", - говорит председатель правления EDzL Каспар Вингрис.
Он также отмечает, что масштабное начало строительных работ на основной трассе и привлечение опытных строительных подрядчиков важно для того, чтобы построить трассу к 2030 году. Не менее важно это для привлечения дальнейшего финансирования, поскольку при подаче заявок скрупулезно оценивается готовность и способность к выполнению запланированных работ.
Ранее сообщалось, что в конкурсе, организованном Eiropas dzelzceļa līnijas, право на заключение договора было предоставлено объединению компаний Франции, Польши и Италии E.R.B. Rail Baltica JV. Согласно сообщению, имеющемуся в системе электронных закупок, предложенная E.R.B. Rail Baltica JV договорная цена составляет 3,7 млрд евро.
Объединение E.R.B. Rail Baltica JV создано компаниями Eiffage Génie Civil (Франция), Budimex (Польша) и Rizzani de Eccher (Италия).
Как сообщалось, проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллинна до литовско-польской границы, которая соединит страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. Протяженность Rail Baltica составит 870 км, а максимальная скорость движения поездов - 240 километров в час.
Первоначально стоимость Rail Baltica оценивалась в 5,8 млрд евро, но сейчас она значительно возросла. Часть расходов будет покрыта за счет средств Европейского союза. Поэтапное открытие Rail Baltica планируется с 2028 по 2030 год.
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