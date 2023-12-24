Еврокомиссия запросила информацию о госзакупках мобильной связи в Латвии

В настоящее время IUB готовит ответ для Еврокомиссии. IUB не предоставило агентству LETA дополнительной информации.

Как сообщил порталу TVNET оператор мобильной связи Tele2, летом 2023 года компания обратилась в ЕК по поводу несоблюдения правовых норм Евросоюза в сфере государственных закупок мобильной связи в Латвии.

В ответе Tele2 ЕК признала, что жалоба включает в себя вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения, и запросила информацию о закупках и связанных с ними вопросах у латвийских властей.

В Tele2 ранее заявляли, что во многих госзакупках оценка носит предвзятый характер, не связана с предметом закупки и создает неоправданные преимущества для действующего оператора, частично принадлежащего государству.

Айгар Эвертовскис, директор департамента правовых и регуляторных вопросов Tele2, утверждает, что критерии оценки, установленные в госзакупках, если оценивать их во взаимной связи, искажают конкуренцию, а также указывают на фаворитизм в пользу действующего оператора.

"Цель жалобы в Еврокомиссию - создать внешний импульс для латвийского государства, чтобы предотвратить предоставление необоснованных преимуществ отдельным заявителям", - говорит Эвертовскис.

Как сообщалось, оборот Tele2 в 2022 году составил 165,803 млн евро, что на 8,9% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 3,9% - до 33,106 млн евро.

Компания зарегистрирована в ноябре 1995 года, ее основной капитал составляет 3,486 миллиона евро. Единственным владельцем Tele2 является шведская Tele2 Sverige.

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