В Германии для группы туристов прогулка закончилась полицейской блокадой

Группе позвонили из полиции, поскольку возникли подозрения, что в группу входят нелегальные мигранты, которых планировали переправить через соседнюю чешскую границу.

Истоки клуба можно проследить до 2016 года, когда группа волонтеров, многие из которых были родом из Сирии, начала организовывать регулярные мероприятия и походы.

Инициатива оказалась успешной, предоставив участникам возможность исследовать Германию и познакомиться с новыми людьми. Вскоре группа стала зарегистрированным клубом, организующим длительные походы и экспедиции как для приезжих, так и для немцев.

Возвращаясь в отель, в котором они остановились, группа обнаружила, что дорога заблокирована полицейской машиной.

Представитель группы сказал: "Кто-то, должно быть, позвонил в полицию. Они видели много людей, похожих на беженцев или мигрантов. Большинство из нас сирийцы, мы говорили по-арабски, поэтому они услышали язык, который они не знали, и позвонили в полицию."

Представитель группы сообщил полиции, что все туристы находились в стране легально, а большинство из них были гражданами Германии.

Группе пришлось объяснить ситуацию немецкой полиции.

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