Латвия не успевает закончить проекты: под угрозой находятся 200 миллионов евро из фондов ЕС

В ведении Минсообщения задержались такие проекты как Rail Baltica, инфраструктура Latvijas dzelzceļš и проект подвижного состава Pasažieru vilciens. Ни один из планов на общую сумму 854 миллиона евро выполнен не был. В свою очередь у Минобразования из 687 евро утвержден план на 14 миллионов.

Задержки в реализации проектов часто поясняются геополитическими потрясениями, например, пандемия и вторжение России в Украину. Однако министерства не отрицают, что есть проблемы и с мощностями.

В свою очередь Еврокомиссия, контролирующая инвестиции фондов, успокаивает, что такая же ситуация наблюдается и в других странах.

Чтобы освоение финансирования ЕС происходило более ответственно, планируется организовать комитет под руководством министра финансов.

"Очень не хотелось бы, чтобы фонды уходили под управление госуправления, так как часто бывает, что требования сложны и их тяжело понять. Мы договорились, что мы вопросы этих фондов хотим решать политически. Пересмотреть какую-то часть фондов. Поэтому такой комитет будет местом, где министры могут собраться и политически решить эти вопросы", - пояснила премьер-министр Эвика Силиня.

Новый комитет может собраться на первое заседание в январе.

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