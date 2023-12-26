Латвия не успевает закончить проекты: под угрозой находятся 200 миллионов евро из фондов ЕС

Год уже практически завершился, а государству еще нужно разобраться с реализуемыми при финансировании еврофондов проектами. Нынешняя ситуация грозит потерей 200 миллионов евро. Правительство договорилось, что часть проектов будет завершена в следующем периоде еврофондов, однако это означает меньше финансирования на другие нужды, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Из фондов ЕС на период планирования 2014-2020 года Латвии было доступно 4,6 миллиарда долларов. С завершением этого года закончится и реализация проектов этого периода, однако 99 из них еще не закончены. Это создает риски того, что 200 миллионов останутся неинвестированными.
Прозвучавшие незаконченные вовремя проекты - новый корпус больницы Страдиня и Rail Baltica, однако они - не единственные, находящиеся под особым мониторингом проекты есть и в других сферах.
Для того, чтобы государству не пришлось возвращать вложенные миллионы, решением является поэтапность проектов, то есть перенос завершения проектов на финансирование следующего периода.
"В настоящий момент мы завершаем проект, но Еврокомиссия согласна, что мы можем завершить эти проекты в следующем периоде. К сожалению, следует понимать, что в следующий период конкретные министерства будут получать меньше денег на свои проекты ровно на столько же, сколько в проектах, которые задерживаются", - рассказал министр финансов Арвил Ашераденс.
Больше всего незаконченных проектов - у Министерства сообщения и Министерства образования и науки, которым доступно большее финансирование и у которых запланированы самые масштабные проекты.
В ведении Минсообщения задержались такие проекты как Rail Baltica, инфраструктура Latvijas dzelzceļš и проект подвижного состава Pasažieru vilciens. Ни один из планов на общую сумму 854 миллиона евро выполнен не был. В свою очередь у Минобразования из 687 евро утвержден план на 14 миллионов.
Задержки в реализации проектов часто поясняются геополитическими потрясениями, например, пандемия и вторжение России в Украину. Однако министерства не отрицают, что есть проблемы и с мощностями.
В свою очередь Еврокомиссия, контролирующая инвестиции фондов, успокаивает, что такая же ситуация наблюдается и в других странах.
Чтобы освоение финансирования ЕС происходило более ответственно, планируется организовать комитет под руководством министра финансов.
"Очень не хотелось бы, чтобы фонды уходили под управление госуправления, так как часто бывает, что требования сложны и их тяжело понять. Мы договорились, что мы вопросы этих фондов хотим решать политически. Пересмотреть какую-то часть фондов. Поэтому такой комитет будет местом, где министры могут собраться и политически решить эти вопросы", - пояснила премьер-министр Эвика Силиня.
Новый комитет может собраться на первое заседание в январе.
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