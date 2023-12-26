На Рождество в результате пожаров пострадали пять человек

В понедельник утром, незадолго до 9 часов, в VUGD поступил вызов в Кримунскую волость Добельского края, где горел одноэтажный деревянный садовый дом на всей площади. В результате пожара пострадали четыре человека, которые к моменту прибытия пожарных уже находились вне здания.

Ночью поступил вызов в Аллажскую волость Сигулдского края, где открытым пламенем горели деревянное здание бани и гараж общей площадью 85 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек.

Вчера около 14:00 поступил вызов на 8-ю линию Дарзиню в Риге, где горел первый этаж двухэтажного жилого дома площадью 40 квадратных метров, перекрытие площадью 40 квадратных метров и балкон. До прибытия пожарных из здания был эвакуирован один человек. Работы на месте происшествия закончились в 6 часов вечера.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 43 вызова: восемь - на пожаротушение, 21 - на спасательные работы, а 14 вызовов были ложными.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!