Как помочь своей собаке пережить шумные праздники

31 декабря каждого года люди с большим энтузиазмом запускают в небо сотни евро. Салюты, фейерверки, петарды. Красиво, очень шумно и весело, но не для всех. Ведь со многими из нас рядом живут наши четырехлапые друзья и в такие дни нельзя о них забывать, пишет Limon.
"Моя собака закончила щенячью школу. Регулярно посещает тренировки. Первый ее Новый год прошел хорошо, дома она вообще не реагировала. То, что происходило за окном ее вообще никак не трогало. На следующий год, мы поехали с собакой в гости и днем отправились на прогулку, и кто-то в это же время через дорогу от нас решил запустить салют. Было очень громко и ярко, собака попыталась вырваться и убежать, я ее с трудом удержала. С тех пор она жутко боится и каждый раз в таких случаях на улице пытается убежать. У нас получается ее отвлечь и удержать при помощи команд, когда на улице стреляют", - поделилась своим опытом одна из читательниц.
Собаки устроены совсем не так, как люди. То, что может вызывать у нас радость и положительные эмоции, может оказать на животных совершенно противоположный эффект.
Что говорят специалисты?
Наталья Гаращенко, аттестованный Эстонским кинологическим союзом тренер по обидиенс, аджилити и ралли-обидиенс, старший тренер школы спортивной дрессировки Leader, говорит, что лучшее, что вы можете сделать для своего питомца в период с 31 декабря по 1 января - это находиться дома и не подвергать собаку стрессу.
Очевидно, что собак нужно выводить на улицу по нужде. Наталья советует делать это быстро и не находиться на улице долго. "Если собака в течении года получает нормальную нагрузку, то с 31 на 1 сутки может и отсидеться", - говорит она.
Тренер говорит, что "проблема заключается скорее в том, что люди считают, что это "праздник" для всех и стремятся в самый разгар совместить свой интерес с прогулкой с собакой".
Если же ваш питомец, находясь дома, испытывает стресс из-за грохота и ярких вспышек за окном, то по словам профессионала, это может происходить из-за ошибок при социализации собаки. "Готовить щенка надо с раннего возраста", - говорит Наталья.
"Собаки, которые боятся (фейерверков), получают медикаментозную помощь минимум за полтора-два месяца до того как. Мы никогда не знаем, какой из щенков будет бояться петард, а какой нет. Превентивно нужно всех собак приучать к жизни в городе, социализировать правильно с транспортом, с людьми, детьми, другими собаками. То же самое касается и петард и фейерверков, так как в нашем государстве это еще не под запретом, значит к этому надо относиться так же, как и к такому явлению как трамваи и троллейбусы. В щенячей школе мы приучаем собак не бояться таких событий", - объясняет тренер.
Если вы берете в семью собаку в качестве компаньона, то следует помнить, о том, что она такое же живое существо, как и мы с вами. Со своим характером и потребностями, как и нам всем, чтобы жить комфортно и хорошо, собакам тоже необходимо учиться и понимать мир вокруг. Хозяевам нужно об этом помнить, и в праздники тоже.
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