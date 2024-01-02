Липину интересно ⟩ Что я жду от 2024 года

Однако все эти политические сюжеты не должны отвлекать нас от главного - экономических проблем этих городов. И пока Элксниньш и Барташевич борются за свою политическую карьеру, Даугавпилсская больница удерживает зарплаты, а Резекне готовит бюджет с катастрофическим дефицитом. И эти проблемы не пропадут сами по себе - неважно, кто у руля.

Ну и, разумеется, в следующем году мы продолжим говорить о войне в Украине. Уже очень давно говорится о том, что международное сообщество начинает уставать от необходимости помогать Украине и пытается найти какие-то другие способы решения, которые не устраивают саму Украину.

Не буду играть здесь в прогнозиста - не имею ни малейшего понятия, куда повернет корабль истории в 2024 году. Но хочется верить, что именно в ближайшие 12 месяцев мы получим конкретный ответ - кто из стран останется с Украиной до конца и хватит ли этой оставшейся помощи государству, которое уже почти два года сдерживает армию, считавшуюся одной из сильнейших в мире.

Также остается открытым вопрос с выборами президента Украины. Судя по последним новостям, можно предполагать, что их не будет и Владимир Зеленский останется у власти еще на какое-то время. И это тоже станет темой как для пропагандистских передач, так и для переговоров с Западом.

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