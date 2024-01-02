Липину интересно ⟩ Что я жду от 2024 года

Всех с наступившим 2024 годом! Надеюсь, что ваши надежды сбудутся, а опасения развеются. Пусть важными будут только хорошие новости, а плохое происходит лишь очень далеко от вас. И давайте же заглянем в ближайшее будущее. В этой статье я напишу, за какими событиями и историями в наступающим году я собираюсь наблюдать особенно пристально.
Выборы, выборы, выборы
Начну с трех событий, у которых есть весьма конкретная календарная дата. По странному совпадению это все политические выборы, пусть их контекст очень разный.
Итак, уже в марте нас ждут выборы президента России. Голосование пройдет с 15 по 17 марта, результаты будут объявлены, вероятно, через несколько дней.
Но не нужно быть провидцем, чтобы понимать, кто же победит. Владимир Путин останется руководителем Российской Федерации - это ясно всем. Реалистичные конкуренты (Алексей Навальный и Илья Яшин) посажены в тюрьму, и даже условная Екатерина Дунцова, чья популярность, мягко говоря, уступает популярности других оппозиционеров, до выборов не допущена.
Так что даже особых вбросов не понадобится (хотя куда без них) - Путин одержит безоговорочную победу в первом туре.
Интерес в другом. Какова реакция на это все будет в России и мире? Ведь именно выборы президента Беларуси в 2020 году и последовавшие протесты стали той точкой, после которой международное сообщество перестало терпеть Александра Лукашенко и официально не признало его лидером Беларуси.
Массовых протестов в России я бы не ожидал, самые активные протестующие либо уехали, либо посажены. Но реакция других государств, в частности США, стран ЕС, Великобритании, Канады, Японии, может быть очень резкой.
С 6 по 9 июня пройдут выборы в Европарламент. Голосовать будут в том числе и жители Латвии - 8 июня. И вот именно в контексте Латвии я хочу посмотреть на это событие поподробнее.
Уж очень много интересных сюжетов. Рассмотрю лишь самые яркие, но, поверьте, их там намного больше.
Первые выборы оппозиционного Нацобъединения. Будут ли они уходить в еще более агрессивную риторику? Какие новые скандалы нас ждут? Их принципиальная "оппозиционность" поможет или помешает им набрать голоса?
Яркие кандидаты "Консервативных". Беспринципная противница русского языка Лиана Ланга и спокойный, приходящий в СМИ нацменьшинств Талис Линкайтс. Кто будет громче? Кому отдаст предпочтение избиратель? И, главное, если Лиана Ланга уедет в Брюссель - кто будет защищать Латвию от распространения русского языка?
Внутренняя борьба "Нового Единства". Мы до сих пор не знаем, кто будет первым номером от премьерской партии. Основных кандидатов два - Валдис Домбровскис и Кришьянис Кариньш. За первого говорят опыт и давняя работа в Европарламенте; за второго - лидерство в партии и явное нежелание идти на понижение после поста премьер-министра Латвии. В общем, конкуренцию внутри мы явно увидим по всполохам снаружи.
Потерявший лидера Русский союз Латвии (РСЛ). Татьяна Жданок была бессменным депутатом Европарламента с 2004 года - единственный латвийский политик, который может похвастаться таким достижением. Не говоря уж о том, что других политических успехов у РСЛ было не так много. Но в 2024 году Жданок не сможет быть кандидатом на выборы в Европарламент. Кого отправит первым номером РСЛ? И будет ли этот человек достаточной мотивацией для электората, чтобы прийти на выборы?
В общем, хоть выборы в Европарламент обычно не являются столь популярными у граждан, как выборы в Сейм, - мы увидим множество очень показательных политических сюжетов, которые напрямую отразятся на происходящем внутри Латвии.
Ну и 5 ноября - выборы президента США. Мы уже сейчас видим, как по-разному республиканская и демократическая партии смотрят на, скажем, ту же помощь Украине. Поэтому, конечно, хоть влияние президента в США куда меньше, чем в той же России, это, скорее, общий показатель настроений в обществе. И, разумеется, это влияет и на нас с вами тоже.
Внутри этой большой истории есть парочка важных аспектов. Например, станет ли Дональд Трамп кандидатом от республиканской партии? Все-таки в Колорадо ему уже запрещено быть в бюллетене. Если не станет, то кого выберут вместо него? И пойдет ли он независимым кандидатом?
Те же вопросы к демократической партии. Джо Байден уже выразил готовность идти на второй срок, но ему уже больше 80 лет. Да, Трамп тоже не самый молодой кандидат, но что, если республиканцы выберут кого-то помоложе и похаризматичнее? Смогут ли демократы перестроиться?
Но это все, скорее, частные проблемы. Для нас с вами главным будет вопрос отношений США с окружающим миром. Захочет ли новый президент продолжать поддерживать Украину, делать безопаснее Европу и в целом какова будет его позиция по Израилю, Китаю, Северной Корее? Узнаем в ноябре.
Истории без конкретной даты
Кроме событий, которые могут быть отмечены в календаре, есть еще несколько тенденций и тянущихся сюжетов, за которыми точно нужно будет последить в новом году.
Нас абсолютно точно ожидает рост внутреннего напряжения в коалиции Сейма. Стамбульская конвенция и институт партнерства - далеко не единственные вопросы, по которым мнения расходятся даже среди трех правительственных партий.
А ведь еще нужно учитывать, что находящиеся в оппозиции силы тоже не будут отсиживаться впустую. Нацобъединение в связке с "Объединенным списком" уже начало пользоваться своим политическим капиталом, а "Латвия на первом месте" и "Стабильности!" не сбавляют обороты своей аргументации. Первые месяцы своей работы новая коалиция успешно продержалась, но дальше проще не будет.
Кстати, раз уж заговорили, конкретно от сбора подписей по проведению референдума о роспуске Сейма я ничего не жду. Судя по динамике, никаких 150 тысячи подписей там не будет, а значит - в этом плане опасаться нечего.
Но в целом настроения в Сейме будут только накаляться - вспоминаем и о грядущих выборах в Европарламент, да и до муниципальных тоже рукой подать. И вопрос лишь в том, насколько грамотно власть имущие смогут пройти на грани личных амбиций и общих целей.
Говоря о муниципальных выборах, напряжение нарастает не только в Сейме, но и в Рижской думе. Коалиция сотрудничества выглядит еще более разношерстной, чем предыдущая "коалиция перемен". Аж шесть политических сил и несколько внепартийный деятелей в придачу.
Если Рижская дума сумеет не развалиться до 7 сентября 2024 года, то мы сможем выдохнуть хотя бы в вопросе перевыборов - их точно не будет. Но это будут очень непростые месяцы.
Разница во взглядах видна даже в таких, казалось бы, мелочах, как асфальт, положенный перед марафоном, который проходил в Риге. А ведь в январе, вероятно, вернутся снег и лед, которые опять не получится убрать полностью, и Рижской думе придется отвечать и за это - на праздники отвлечься уже не выйдет.
А там дальше стандартные проблемы вывоза мусора, подорожания коммунальных услуг, общественного транспорта. Нервничать есть из-за чего, и Рижской думе придется в очередной раз проходить проверку на прочность. В прошлые разы она справлялась не очень, что будет в 2024 году?
Другой интересный продолжающийся сюжет - неспокойное Латгале. Андрей Элксниньш пока сидит на месте мэра Даугавпилса, и никакие коррупционные скандалы его место не расшатывают. Но расследование KNAB еще идет, и мы видели случаи, когда это приводило к смене городской власти.
А вот Александр Барташевич уже потерял место градоначальника в Резекне. Но это не значит, что он потерял власть. И уже делает шаги к тому, чтобы привести Резекне к досрочным выборам, где у него будет возможность вернуться на мэрское место.
Однако все эти политические сюжеты не должны отвлекать нас от главного - экономических проблем этих городов. И пока Элксниньш и Барташевич борются за свою политическую карьеру, Даугавпилсская больница удерживает зарплаты, а Резекне готовит бюджет с катастрофическим дефицитом. И эти проблемы не пропадут сами по себе - неважно, кто у руля.
Ну и, разумеется, в следующем году мы продолжим говорить о войне в Украине. Уже очень давно говорится о том, что международное сообщество начинает уставать от необходимости помогать Украине и пытается найти какие-то другие способы решения, которые не устраивают саму Украину.
Не буду играть здесь в прогнозиста - не имею ни малейшего понятия, куда повернет корабль истории в 2024 году. Но хочется верить, что именно в ближайшие 12 месяцев мы получим конкретный ответ - кто из стран останется с Украиной до конца и хватит ли этой оставшейся помощи государству, которое уже почти два года сдерживает армию, считавшуюся одной из сильнейших в мире.
Также остается открытым вопрос с выборами президента Украины. Судя по последним новостям, можно предполагать, что их не будет и Владимир Зеленский останется у власти еще на какое-то время. И это тоже станет темой как для пропагандистских передач, так и для переговоров с Западом.
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Конечно, это не единственные события, за которыми я буду наблюдать в новом году. Описанные мною сюжеты - это лишь то, что интересно лично мне, и к тому же то, что, скорее всего, напрямую повлияет на жизнь в Латвии и на те мировые события, которые коснутся каждого из нас.
Но чтобы не заканчивать первый текст 2024 года на чем-то грузящем и пугающем - давайте я кратко пробегусь по более приятным событиям следующих 366 дней.
"Оскар" и "Евровидение" я жду каждый год, так что и в этот раз обязательно буду следить за этими мероприятиями. Тем более что на "Оскаре" в этот раз столкнутся два фильма, которые, судя по сборам, видели очень многие - "Барби" и "Оппенгеймер", так что и интерес должен быть выше. А "Евровидение" пройдет в Швеции, самой "евровиденской" стране мира, да еще и в 50-летний юбилей победы группы ABBA. Будет жарко.
Также очень жду чемпионат мира по хоккею. Я не большой любитель этого вида спорта, признаюсь, но, как и всю страну, меня вдохновила бронза нашей сборной этого года. Обычно такие моменты остаются магическими и редкими, но в эти пока еще волшебные первые дни года хочется верить, что и на ЧМ-2024 наши хоккеисты себя покажут.
А еще мне в этом году исполнится 30 лет. С одной стороны, просто число, а с другой - какой-никакой, но рубеж.
2024 год по китайскому гороскопу - это год Деревянного Дракона. Предыдущий год Деревянного Дракона - 1964-й. И в целом тот год был не слишком запоминающимся. Пожалуй, самое громкое событие - это отставка Никиты Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС.
Хочется надеяться, что 2024 год будет в чем-то похож на 1964-й. Мало трагедий и уход с поста главы самой большой страны в мире.
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