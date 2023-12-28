Налог на сотрудничество с РФ: за инициативу подписались 10 000 латвийцев

Фонд "Предприниматели за мир" предлагает ввести 90-процентный налог на все платежи в юрисдикции черного списка ЕС, в том числе в Россию. Такой налог будет распространяться и на суммы, перечисляемые на банковские счета третьих лиц в юрисдикциях, включенных в черный список. К обеду четверга, 28 декабря, под этой инициативой было собрано 10 159 подписей.

Авторы инициативы также призывают Министерство экономики опубликовать список предпринимателей, которые продолжают вести бизнес с Россией, поскольку предприниматели имеют право выбирать партнеров, чья деловая этика не включает сотрудничество со странами-агрессорами.

Кроме того, авторы инициативы просят обязать латвийские компании проверять реальных получателей платежей, то есть включать в договоры гарантию того, что полученные средства не поступят в российский бюджет, а также ввести санкции против тех, кто не выполняет это обязательство.

Сбор подписей под этой инициативой начался 12 декабря.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!