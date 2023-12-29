Газета: Поступления налога на природные ресурсы уходят в "черную дыру"

Во-вторых, население переплачивает за сбор биологических отходов.

Как указал Госконтроль, система внедряется формально, поэтому у людей нет мотивации сортировать отходы, а значит, они не будут собирать биологические отходы в таких объемах, которые запланированы инфраструктурой.

В-третьих, государство может столкнуться с санкциями за невыполнение экологических целей ЕС в установленные сроки.

Госконтроль призвал полностью пересмотреть подход к введению новой системы, но призыв остался неуслышанным.

Латвия со значительным отрывом занимает первое место в Европе по налогу на природные ресурсы за сбор отходов, однако 6 декабря Сейм утвердил очередное его повышение - с 95 до 110 евро за тонну. Это более чем в два раза превышает средний показатель по ЕС.

Новая ставка налога, обоснованная необходимостью формирования у населения привычек сортировать отходы и сокращать объемы их захоронения приведет к тому, что людям придется платить за утилизацию отходов больше.

Для части населения эта плата уже несколько лет составляет свыше 1,5% ежемесячных доходов, и это максимально допустимый уровень, установленный Всемирным банком.

Хотя закон о налоге на природные ресурсы предусматривает использование его поступлений непосредственно для решения экологических проблем, основная часть этого налога поступает в "общий котел" - в основной госбюджет, и цель использования этих денег определить невозможно. Таким образом, Латвия решает экономические и социальные проблемы за счет налога за ущерб окружающей среде, а не ищет более эффективные решения для введения экономики замкнутого цикла.

Самоуправления, в свою очередь, бьют тревогу, что у них недостаточно средств для внедрения эффективной системы сортировки биологических отходов и они не смогут начать ее с 1 января 2024 года, как это предусмотрено обязательствами Латвии.

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