В новом исследовании, которое появилось на Рождество, ученые порадовали тех, кто хочет знать, как долго им осталось жить. Создан инструмент искусственного интеллекта, который может сказать об этом с удивительной точностью. Я сразу же отправился выяснять это сам и теперь знаю, что в новом году нет смысла больше заниматься спортом или здоровее питаться.

Хотите знать, сколько вам осталось жить? Хороший вопрос, правда? Кажется, ну да, можно было бы. С такими знаниями можно было бы жить спокойно. Жить, не зная бед, осознавая, что смерть не таится за каждым углом, а терпеливо ждет где-то в будущем. С другой стороны, скажут вам, что вам осталось жить полчаса, потому что на улице вам на голову упадет ледяная глыба. И что тогда? Что можно сделать за полчаса? Подтянуть штаны от страха и, возможно, попрощаться с близкими. Ужасно. Скажете нет, лучше ничего не знать, бог с этим всем.

Скорее всего, большинство из нас действительно предпочло бы не знать часа своей смерти. Я тоже так думал, пока в интернете не появился новый инструмент искусственного интеллекта, способный после непродолжительной переписки с поразительной точностью сказать, сколько осталось жить человеку. Кроме того, новое исследование, опубликованное в научном журнале Nature Computational Science, показало, что инструмент может определить оставшуюся продолжительность жизни человека с точностью 78%.