В новом исследовании, которое появилось на Рождество, ученые порадовали тех, кто хочет знать, как долго им осталось жить. Создан инструмент искусственного интеллекта, который может сказать об этом с удивительной точностью. Я сразу же отправился выяснять это сам и теперь знаю, что в новом году нет смысла больше заниматься спортом или здоровее питаться.
Хотите знать, сколько вам осталось жить? Хороший вопрос, правда? Кажется, ну да, можно было бы. С такими знаниями можно было бы жить спокойно. Жить, не зная бед, осознавая, что смерть не таится за каждым углом, а терпеливо ждет где-то в будущем. С другой стороны, скажут вам, что вам осталось жить полчаса, потому что на улице вам на голову упадет ледяная глыба. И что тогда? Что можно сделать за полчаса? Подтянуть штаны от страха и, возможно, попрощаться с близкими. Ужасно. Скажете нет, лучше ничего не знать, бог с этим всем.