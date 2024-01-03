Продажа туристических путевок без лицензии. PTAC наказал бизнесмена

У Юрия Васильева не было лицензии, но он предлагал поездки в соцсети Facebook, а также в своем профиле на YouTube.

PTAC заявляет, что неоднократно информировала Васильева о том, что без лицензии ему не разрешено предлагать и продавать туры путешественникам, и призывала обеспечить коммерческую практику нормативным требованиям.

Однако, несмотря на предупреждения и призывы PTAC, он активно и систематически продолжал свою деятельность.

Оценив коммерческую практику PTAC установила, что имеются видимые признаки недобросовестной коммерческой практики, поскольку Васильев предлагает комплексные туристические услуги способом, не соответствующим правилам - они предоставляются без лицензии, скрывается важная информация о личности поставщика услуг. Он также не имеет права представлять туроператоров, указанных в социальных сетях, и не выполняет другие обязанности.

PTAC пришел к выводу, что Васильев допустил коллективное нарушение интересов потребителей, в связи с чем на него был наложен штраф в размере 8000 евро.

В то же время PTAC потребовал от Васильева немедленно прекратить недобросовестную коммерческую практику.

PTAC предупредил Васильева что он может ограничить доступ к тем сайтам, на которых Васильев продолжит предлагать комплексные туристические услуги без лицензии.

PTAC призывает поставщиков комплексных туристических услуг соблюдать нормативные требования, а именно зарегистрироваться в базе данных PTAC и получить лицензию.

Потребителям перед покупкой путешествия следует проверить в общедоступной базе данных PTAC, получил ли конкретный поставщик туристических услуг лицензию и имеет ли туроператор, организующий конкретную комплексную туристическую услугу, гарантию.

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