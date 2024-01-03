Бришкенс: Латвия не заплатит ни цента за устранение дефектов в новых электропоездах

Все дефекты, обнаруженные в новых электропоездах, устраняются по гарантии, сообщил в среду в социальной сети Х министр сообщения Каспар Бришкенс после онлайн-встречи с правлением АО Pasažieru vilciens (PV) и руководством чешской компании Škoda Vagonka.
"Латвия не заплатит ни одного цента за устранение дефектов в новых электропоездах. Три поезда уже были отремонтированы менее чем за 24 часа", - добавил Бришкенс.
По его словам, Škoda во время встречи пообещала четыре конкретных вещи: круглосуточное присутствие дополнительных специалистов в Риге, подробный анализ неисправностей уровня "А" с обратной связью, улучшение коммуникации и координации в кризисных ситуациях, а также дополнительное обучение машинистов самостоятельному устранению неисправностей.
"Почти без исключений на этапе ввода в эксплуатацию новых поездов следует ожидать неисправностей. По международному опыту Škoda, в первую неделю в лучшем случае 70-80% запланированных поездов полностью готовы к эксплуатации.
Мы не выделяемся на фоне других стран. Мы помним, с какими трудностями столкнулись наши соседи в Эстонии в аналогичных обстоятельствах - устранение систематических дефектов заняло несколько лет и потребовало повторной сертификации поездов", - сказал Бришкенс.
Он также сообщил, что причины дефектов в новых поездах до сих пор были связаны с различными факторами, в том числе с системами электроснабжения, датчиками дверей и системой водоснабжения, добавив, что дефекты были устранены в течение 24 часов.
"Для примера, в каждом поезде более 6 000 электрических соединений. Это сложная система, первоначальные неисправности которой невозможно полностью обнаружить во время тестирования. Некоторые из них становятся очевидными только после начала полноценной динамической эксплуатации с пассажирами в поезде. Как и новому автомобилю, поезду необходим первоначальный период обкатки", - добавил министр.
Бришкенс также сообщил, что в четверг, 4 января, он встретится с представителями Автотранспортной дирекции, Latvijas dzelzceļš и PV, чтобы найти решения для более эффективного управления такими чрезвычайными ситуациями, заботясь при этом о пассажирах.
"Я ожидаю улучшения алгоритмов оповещения пассажиров, механизмов компенсации, согласования введения новых поездов с активными инфраструктурными работами в железнодорожной системе (платформы, электросети, пути), а также обеспечения аварийного резервного транспорта", - подчеркнул Бришкенс.
Ранее в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения Бришкенс сообщил, что девять из 11 новых электропоездов, введенных в эксплуатацию в среду, обслуживают пассажиров.
Во вторник, 2 января, шесть новых электропоездов были недоступны для перевозок, так как у пяти составов были обнаружены различные недостатки.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!