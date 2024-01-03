Бришкенс: Латвия не заплатит ни цента за устранение дефектов в новых электропоездах

"Латвия не заплатит ни одного цента за устранение дефектов в новых электропоездах. Три поезда уже были отремонтированы менее чем за 24 часа", - добавил Бришкенс.

По его словам, Škoda во время встречи пообещала четыре конкретных вещи: круглосуточное присутствие дополнительных специалистов в Риге, подробный анализ неисправностей уровня "А" с обратной связью, улучшение коммуникации и координации в кризисных ситуациях, а также дополнительное обучение машинистов самостоятельному устранению неисправностей.

"Почти без исключений на этапе ввода в эксплуатацию новых поездов следует ожидать неисправностей. По международному опыту Škoda, в первую неделю в лучшем случае 70-80% запланированных поездов полностью готовы к эксплуатации.

Мы не выделяемся на фоне других стран. Мы помним, с какими трудностями столкнулись наши соседи в Эстонии в аналогичных обстоятельствах - устранение систематических дефектов заняло несколько лет и потребовало повторной сертификации поездов", - сказал Бришкенс.