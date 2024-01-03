В отремонтированной фирмой родственников Барташевича Резекненской больнице с потолков капает вода

Строительные работы провело предприятие Latgalija, принадлежащее брату и жене отстраненного в данный момент от должности мэра Резекне Александра Барташевича. Расходы на перестройку здания составили 3,85 миллиона евро.

В больнице подтвердили, что проблемы есть и объясняются они тем, что у здание инфекционного отделения, как памятника архитектуры республиканского значения, не было возможности утеплить фасад. По словам представителя больницы Лиги Вайчуле-Козловской, вышеупомянутый аспект привел к дополнительным рискам во время строительства с образованием точки росы.

После обследования здания кровельщиком была обнаружена проблема образования росы на чердаке в некоторых частях местного здания, но помещения, где находятся пациенты, не затронуты, рассказала Вайчуле-Козловска.

В настоящее время разрабатывается техническое решение, чтобы возникшая ситуация была устранена в кратчайшие сроки в рамках гарантии.

Владельцем больницы является самоуправление Резекне, и акционер со стороны самоуправления Георгий Орлов признал, что его не информировали о такой проблеме, поскольку он не вмешивался в решение хозяйственных вопросов и поручил их правлению больницы. Председатель правления больницы комментариев не предоставил.

Руководитель Latgalija Михаил Барташевич на вопросы по поводу строительных работ не ответил

Владельцами Latgalija являются Михаил Барташевич и Ольга Барташевича, свидетельствуют данные Firmas.lv. Оборот предприятия в 2022 году составил 23,22 миллиона евро, а прибыль - 2,06 миллиона евро.

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