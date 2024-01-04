Десять лет с евро: эксперты рассказали о выгодах и проблемах

Экономист и предприниматель Янис Ошлейс видит не только плюсы, но и минусы в отказе от своей валюты. От считает, что упала конкуреноспособность местных предпринимателей на мировом рынке.

"Центральная выгода больше все же символическая и психологическая - то, что мы в еврозоне, обеспечивает нам больше уверенности. Для России напасть на страну, которая находится в еврозоне и ЕС, в НАТО - почти невозможно.

Но названные мною проблемы, а именно то, что конкурентоспособность наших предприятий на внешних рынках из-за евро ухудшилась, существуют реально. Поэтому я уже с самого начала предупреждал, что введение евро - не волшебная палочка или панацея и что оно повлечет эти реальные проблемы", - рассказал Ошлейс.

Профессор Гундар Берзиньш в целом оценивает позитивно введение евро, хотя и отмечает, что конкурентоспособности латвийских предприятий снизилась.

"Эти 10 лет характеризуются стабильностью латвийской финансовой системы, и это самая большая выгода от участия Латвии в Евросоюзе. Нет, как раньше, возможностей манипулировать латвийской финансовой системой. Фактически мы уменьшили еще одну важную нестабильность, которая в этой геополитической ситуации может возникнуть.

Дополнительное приобретение - меньшие издержки на транзакции для предпринимателей, и для населения. Меньшие издержки при работе на экспортных рынках. Эти выгоды перевешивают минусы, даже если мы не можем повлиять на политику Европейского центробанка, все-таки известная стабильность в нашей финансовой системе обеспечена", - сказал профессор Берзиньш.

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