Десять лет с евро: эксперты рассказали о выгодах и проблемах

Латвия живет в еврозоне с 2014 года. Эксперты отмечают, что отказ от собственной валюты принес стране много выгод, но были и отрицательные моменты, об этом сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио.
Бывший министр финансов, член совета Банка Латвии Андрис Вилкс считает, что вступление в еврозону принесло много выгод.
"То, что мы теперь включены в намного большее финансовое пространство как равноценные партнеры, однозначно положительно повлияло - мы намного сильнее по отношению ко многим внешним шокам, спекуляциям, политическому влиянию",- говорит Вилкс.
Он также уверен, что если бы Латвия не перешла на евро, то сегодня инфляция в стране была бы гораздо выше.
"Совершенно ясно: чем сложнее ситуация в мире и вокруг, тем лучше, что ты защищен - есть и флаг НАТО, и флаг евро, и флаг ЕС", - добавил он.
Юрис Бикис, который в 2014 году был председателем правления Latvijas finieris, также видит плюсы в переходе на евро.
"Могут быть такие экономические падения и подъемы, однако эта база евро создает стабильность. Это самое главное. Дальше, конечно, это все хозяйственные, экономические рыночные сделки - нет столь многих колебаний курса валют, когда у каждой страны своя валюта. Особенно те, кто работает вне Латвии, на экспорт, очень это чувствуют", - отметил Бикис.
Экономист и предприниматель Янис Ошлейс видит не только плюсы, но и минусы в отказе от своей валюты. От считает, что упала конкуреноспособность местных предпринимателей на мировом рынке.
"Центральная выгода больше все же символическая и психологическая - то, что мы в еврозоне, обеспечивает нам больше уверенности. Для России напасть на страну, которая находится в еврозоне и ЕС, в НАТО - почти невозможно.
Но названные мною проблемы, а именно то, что конкурентоспособность наших предприятий на внешних рынках из-за евро ухудшилась, существуют реально. Поэтому я уже с самого начала предупреждал, что введение евро - не волшебная палочка или панацея и что оно повлечет эти реальные проблемы", - рассказал Ошлейс.
Профессор Гундар Берзиньш в целом оценивает позитивно введение евро, хотя и отмечает, что конкурентоспособности латвийских предприятий снизилась.
"Эти 10 лет характеризуются стабильностью латвийской финансовой системы, и это самая большая выгода от участия Латвии в Евросоюзе. Нет, как раньше, возможностей манипулировать латвийской финансовой системой. Фактически мы уменьшили еще одну важную нестабильность, которая в этой геополитической ситуации может возникнуть.
Дополнительное приобретение - меньшие издержки на транзакции для предпринимателей, и для населения. Меньшие издержки при работе на экспортных рынках. Эти выгоды перевешивают минусы, даже если мы не можем повлиять на политику Европейского центробанка, все-таки известная стабильность в нашей финансовой системе обеспечена", - сказал профессор Берзиньш.
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