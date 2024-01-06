Почему Запад не дает Украине оружие для ударов по РФ

Главком ВСУ, генерал Валерий Залужный не раз заявлял, что для победы Украине важно наносить удары по территории России. "На войне можно и необходимо убивать врага на его территории", - сказал Залужный в июле 2023 года в интервью Washington Post. Он добавил, что если партнеры Украины "боятся использовать свое оружие, мы будем убивать из своего".

Запад не хочет "провоцировать" Россию?

Насколько ограничения Запада сдерживают Украину? "Если бы Украина могла бить (западными. - Ред.) ракетами по Белгородской области, это бы не сильно помогло, - сказал DW киевский военный эксперт Сергей Грабский. - Передаваемые средства поражения более эффективны против тактических объектов, которые находятся в зоне досягаемости в основном на (оккупированной. - Ред.) территории Украины". По его словам, западных ракет "критически мало, чтобы распылять их, нанося удары, которые ничего не могут изменить на поле боя". Если бы таких ракет были сотни, а не десятки, тогда ситуация была бы другой, считает Грабский.

Он с пониманием относится к позиции Запада и Германии. По словам Грабского, партнеры Украины сейчас не готовы отражать нападение России на страны НАТО, а поэтому политическая причина ограничений - "нежелание Запада провоцировать Россию, страну с ядерным потенциалом".

Устав ООН дает Украине право защищаться

Может ли Украина обвинять Запад в том, что, ограничив действие своего оружия территорией Украины, он несет долю ответственности за неудачное контрнаступление ВСУ? Полковник Маркус Райснер (Markus Reisner), историк, офицер службы Генштаба австрийской армии, в беседе с DW указал на непрямые ограничения. "Передаются не все военные инструменты, которые есть в наличии. Но забивать гвозди без молотка тяжело", - говорит Райснер. По его словам, "страх многих западных стран часто основан на чистом эгоизме", желании вернуть "прежнюю жизнь" и вновь "вести бизнес с Россией". Эксперт уверен, что "это в прошлом".

Райснер напомнил об Уставе ООН, который дает Украине право защищаться от нападения России. По его словам, ВСУ давно проводят спецоперации на территории России, а удары беспилотниками, скорее, призваны показать российскому населению, что "война не где-то там далеко". Райснер признал, что избежать жертв среди мирного населения в городских условиях сложно, но последствия действий Украины в отношении России несоизмеримы с тем, что делает сама Россия.

"Россияне за несколько дней нанесли более 500 ударов ракетами и дронами, - говорит Райснер. - Как отреагировал Запад? Несколько сухих фраз и заявлений о намерениях".