Планирование бюджета и экономия: как латвийцы будут обходиться с деньгами в 2024 году?

По данным опроса, 15% респондентов хотели бы в 2024 году найти новую, более высокооплачиваемую работу. Это более актуально для тех, кто работает в сфере продаж и услуг, а также для офисных работников.

Копить на покупку жилья в следующем году намерены 10 % респондентов, причем чаще всего об этом задумываются жители в возрасте от 18 до 29 лет. Совершать регулярные взносы в пенсионный план третьего уровня собираются 9% респондентов, и чаще всего такую цель ставят себе люди старше 40 лет. 8% респондентов планируют начать инвестировать, чтобы приумножить свой капитал.

Если сравнивать результаты опроса в соседних странах, то в Литве больше тех, кто в 2024 году хочет накопить на покупку автомобиля. О таком намерении в Литве заявили 14% респондентов, в то время как в Латвии и Эстонии сделать это планируют всего 8% опрошенных, причем чаще всего такой ответ давали мужчины.

В то же время 19% респондентов отметили, что они не ставят себе никаких финансовых целей.

Репрезентативный опрос населения о целях финансового характера в 2024 году был проведен банком Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat в декабре 2023 года. В опросе участвовали более 3 000 жителей стран Балтии в возрасте от 18 до 74 лет.

Банк Citadele является материнской компанией Группы в Латвии, его дочерние предприятия и филиалы работают в Латвии, Литве и Эстонии.

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