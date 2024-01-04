Планирование бюджета и экономия: как латвийцы будут обходиться с деньгами в 2024 году?

Описывая свои финансовые цели на 2024 год, жители Латвии чаще всего планируют сосредоточиться на более тщательном планировании бюджета, чтобы сократить повседневные расходы, а вторым по популярности намерением является накопление денег на путешествие, - следует из проведенного банком Citadele опроса.
Более тщательное планирование бюджета и пересмотр повседневных расходов является самым популярным финансовым намерением на 2024 год - такой ответ дали 29% респондентов в Латвии, преимущественно в возрасте от 18 до 29 лет. В свою очередь в Литве и Эстонии больше внимания уделять планированию своего бюджета намерены 33% респондентов.
Копить деньги на путешествие в Латвии намерены 25% респондентов, причем относительно чаще такую цель на новый год себе ставят именно женщины. Третьим по частоте упоминания намерением является поиск дополнительной работы или возможности подработки - такой ответ дали 18 % респондентов. Эта цель более актуальна для студентов и людей в возрасте от 30 до 39 лет.
"Тот факт, что жители планируют уделять больше внимания своим финансам и управлению бюджетом, является позитивным показателем повышения общего уровня финансовой грамотности в обществе. Только регулярно оценивая поток своих доходов и расходов, можно лучше понять, какие повседневные привычки необходимо изменить, чтобы иметь возможность создавать накопления и тем самым чувствовать себя более уверенным в своем будущем. Кроме того, к составлению семейного бюджета и постановке общих целей стоит привлекать детей, чтобы с раннего возраста формировать у них ответственное отношение к деньгам", - комментирует данные опроса руководитель отдела обслуживания клиентов банка Citadele Том Старостс.
По данным опроса, 15% респондентов хотели бы в 2024 году найти новую, более высокооплачиваемую работу. Это более актуально для тех, кто работает в сфере продаж и услуг, а также для офисных работников.
Копить на покупку жилья в следующем году намерены 10 % респондентов, причем чаще всего об этом задумываются жители в возрасте от 18 до 29 лет. Совершать регулярные взносы в пенсионный план третьего уровня собираются 9% респондентов, и чаще всего такую цель ставят себе люди старше 40 лет. 8% респондентов планируют начать инвестировать, чтобы приумножить свой капитал.
Если сравнивать результаты опроса в соседних странах, то в Литве больше тех, кто в 2024 году хочет накопить на покупку автомобиля. О таком намерении в Литве заявили 14% респондентов, в то время как в Латвии и Эстонии сделать это планируют всего 8% опрошенных, причем чаще всего такой ответ давали мужчины.
В то же время 19% респондентов отметили, что они не ставят себе никаких финансовых целей.
Репрезентативный опрос населения о целях финансового характера в 2024 году был проведен банком Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat в декабре 2023 года. В опросе участвовали более 3 000 жителей стран Балтии в возрасте от 18 до 74 лет.
Банк Citadele является материнской компанией Группы в Латвии, его дочерние предприятия и филиалы работают в Латвии, Литве и Эстонии.
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