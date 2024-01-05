Finnair сняла с самолета несколько пассажиров с диареей

Норовирус, вызывающий желудочно-кишечное расстройство, свирепствует на Канарских островах и в других регионах Испании с Рождества.

Туристы из стран Северной Европы уже неоднократно жаловались на широкое распространение омрачающего отпуск заболевания.

Самолет Finnair, вылетавший поздно вечером в понедельник из Лас-Пальмаса в Хельсинки, был задержан на пару часов.

Экипажу пришлось попросить нескольких пассажиров, которые почувствовали себя плохо из-за проблем с желудком, покинуть самолет перед взлетом, сообщает Helsingin Sanomat.

Чемоданы пассажиров, страдающих диареей, пришлось доставать уже непосредственно из багажного отделения самолета, что заняло дополнительное время.

В результате лайнер взлетел лишь после полуночи по местному времени и приземлился в финской столице в 8:54 вместо запланированных 7:10 утра.

"Задача экипажа - убедиться в готовности конкретного пассажира к полету, чтобы путешествие всех пассажиров прошло гладко. Мы не можем комментировать эти случаи в деталях из соображений конфиденциальности", - заявили представители Finnair.

В конце декабря шведский таблоид Expressen описал ситуацию с норовирусом в Испании как "полный хаос".

По словам шведских туристов, испанские отели переполнены гостями, страдающими от рвоты и диареи, некоторым приезжим из стран Северной Европы даже потребовалось стационарное лечение.

В воскресенье шведская газета Aftonbladet написала, что рейс SAS из Малаги в Стокгольм совершил вынужденную посадку в Копенгагене после того, как несколько пассажиров и членов экипажа внезапно начали жаловаться на плохое самочувствие по необъяснимой причине.

"Было решено приземлиться в Копенгагене в качестве меры предосторожности. В подобной ситуации мы не могли рисковать, продолжив полет", - объяснила журналистам менеджер по связям SAS с общественностью Ирена Бушич.

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