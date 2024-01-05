Названы 10 самых стрессовых аэропортов в мире

Чтобы путешествие было спокойным и без неприятных сюрпризов, путешественникам рекомендуется избегать некоторых аэропортов. 2023-ый год был сложным для авиаперевозчиков, было много забастовок, а также другие обстоятельства.
Именно поэтому многие пассажиры с волнением ждут свои следующие путешествия. На некоторые вещи повлиять нельзя, однако можно выбрать в какой аэропорт лететь.
Консалтинговая компания VisaGuide.Worl составила рейтинг десяти самых стрессовых аэропортов.
В процессе исследования были опрошены авиапассажиры 53 разных национальностей, в общей сложности 1642 человека, которые в 2023 году осуществили как минимум два международных перелета. У них спросили, какие аспекты делают путешествие стрессовым. Оказалось, что для большей части пассажиров это именно аэропорты. Чем аэропорт больше, тем труднее в нем ориентироваться. Кроме того, стресс порождают суматоха в аэропортах, задержка рейсов и расстояние до центра города.
С учетом этих проблем VisaGuide.World составил рейтинг аэропортов, выделив пять факторов – общее число пассажиров, площадь аэропорта, количество пассажиров на один квадратный метр, частота задержки рейсов и расстояние до центра города в километрах.
Самым стрессовый аэропортом в мире признали...
Лондонский аэропорт Гатвик из Великобритании. Это второй по величине аэропорт во всей Великобритании, и он отличается одной из самых больших плотностей в мире. В нем довольно часто задерживаются авиарейсы, а расстояние до центра города составляет 43 километра.
Половина из "самых стрессовых" аэропортов находится в Европе. На втором месте аэропорт Стамбула (Турция). Это самый переполненный аэропорт в Европе – в 2022 году здесь было зарегистрировано 64 289 107 пассажиров, что является седьмым по показателем в мире.
На третьем месте аэропорт Мюнхен (Германия). В 2022 году он обслужил в два раз меньше пассажиров, чем аэропорт Стамбула - 31 642 738. При этом аэропорт Мюнхена в пять раз меньше турецкого аэропорта.
На четвертом месте находится Международный аэропорт Денвер из США, а на пятом – Лондонский аэропорт Хитроу (Великобритания). Этот аэропорт второй по загруженности (61,6 миллионов пассажиров) в Европе, однако он меньше, чем аэропорт Мюнхена.
На шестом месте находится аэропорт Лос-Анджелес из США, за которым следуют – аэропорт Фьюмичино из Италии и аэропорты Далласа Форт-Уэрт, Джона Кеннеди и О’Хара из США.
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