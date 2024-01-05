Названы 10 самых стрессовых аэропортов в мире

Именно поэтому многие пассажиры с волнением ждут свои следующие путешествия. На некоторые вещи повлиять нельзя, однако можно выбрать в какой аэропорт лететь.

Консалтинговая компания VisaGuide.Worl составила рейтинг десяти самых стрессовых аэропортов.

В процессе исследования были опрошены авиапассажиры 53 разных национальностей, в общей сложности 1642 человека, которые в 2023 году осуществили как минимум два международных перелета. У них спросили, какие аспекты делают путешествие стрессовым. Оказалось, что для большей части пассажиров это именно аэропорты. Чем аэропорт больше, тем труднее в нем ориентироваться. Кроме того, стресс порождают суматоха в аэропортах, задержка рейсов и расстояние до центра города.

С учетом этих проблем VisaGuide.World составил рейтинг аэропортов, выделив пять факторов – общее число пассажиров, площадь аэропорта, количество пассажиров на один квадратный метр, частота задержки рейсов и расстояние до центра города в километрах.

Самым стрессовый аэропортом в мире признали...