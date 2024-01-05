В Латвии достигнута самая высокая загрузка энергосистемы за год: цены выросли

По данным Nord Pool, с наступлением холодов в начале года среднесуточное потребление электроэнергии в латвийской электросистеме в январе по сравнению с декабрем выросло на 5%, достигнув 21,58 ГВтч. В четверг, 4 января, потребление в Латвии выросло до 24,17 ГВтч, достигнув максимальной загрузки системы за последний год.
Латвийская энергосистема готова к таким пиковым нагрузкам, подтверждает AS Augstsprieguma tīkls. На этой неделе рост спроса на электроэнергию, вызванный холодной погодой, достиг самого высокого уровня за эту зиму во всех странах Балтии и Скандинавии, что привело к общему росту цен.
Цены на электроэнергию в странах Балтии и Финляндии в настоящее время выше, чем в других европейских странах, поскольку для покрытия возросшего потребления используются более дорогие тепловые электростанции. Среднесуточное потребление в начале января в Финляндии выросло на 23% по сравнению с декабрем и достигло 331 ГВтч. Данные биржи электроэнергии Nord Pool показывают, что с 1 января изменилась структура импорта-экспорта электроэнергии стран Балтии.
Если обычно поток электроэнергии идет с севера на юг - из Финляндии в Эстонию и далее в Латвию и Литву, то сейчас все наоборот - Финляндия импортирует электроэнергию из стран Балтии.
Балтийский регион импортирует около 14%, а Финляндия - около 23% необходимой электроэнергии. Кроме того, в Балтии и Финляндии сейчас ремонтируются электростанции общей установленной мощностью около 1700 МВт. Важнейшими ремонтируемыми генерирующими мощностями являются энергоблок Круоньской гидроаккумуляторной электростанции мощностью 225 МВт в Литве, энергоблоки угольной электростанции в Эстонии общей мощностью 286 МВт, энергоблок ТЭЦ-2 мощностью 420 МВт в Латвии, а также некоторые более мелкие генерирующие предприятия в Финляндии.
По данным NordPool, средняя цена на электроэнергию в Латвии 5 января достигнет 670,83 евро за мегаватт-час (МВтч). В субботу цены на электроэнергию вернутся к нормальному уровню - 1 МВтч электроэнергии в Латвии будет стоить в среднем 166,13 евро, самый низкий уровень - 82,03 евро будет в ночное время, а самый высокий - 299,99 евро - в период между 17:00 и 18:00.
Благодаря большому приливу воды в Даугаве в Латвии производилось достаточное количество электроэнергии для покрытия собственного потребления, также электроэнергия экспортировалась. Имеющим договора на потребление электроэнергии по биржевым ценам предлагается обратить внимание на возможности оптимизации счетов путем пересмотра привычек потребления в периоды, когда цены на электроэнергию выше. Данные Nord Pool показывают, что самое высокое потребление и цена на электроэнергию в регионе ожидается в утренние и вечерние часы (с 8:00-10:00 и с 17:00-22:00).
Из-за большого прилива воды в Даугаве в начале января в Латвии наблюдались даже более низкие цены на электроэнергию, чем в Финляндии и Эстонии. Поскольку наружная температура снизилась, приток в Даугаву уменьшился, однако производственных мощностей достаточно, чтобы производить необходимый объем на других электростанциях. Опубликованные биржей оперативные данные показывают, что объем электроэнергии, произведенной в Латвии и переданной в сеть 4 января, составил 28 229 МВтч.
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