В Латвии достигнута самая высокая загрузка энергосистемы за год: цены выросли

Латвийская энергосистема готова к таким пиковым нагрузкам, подтверждает AS Augstsprieguma tīkls. На этой неделе рост спроса на электроэнергию, вызванный холодной погодой, достиг самого высокого уровня за эту зиму во всех странах Балтии и Скандинавии, что привело к общему росту цен.

Цены на электроэнергию в странах Балтии и Финляндии в настоящее время выше, чем в других европейских странах, поскольку для покрытия возросшего потребления используются более дорогие тепловые электростанции. Среднесуточное потребление в начале января в Финляндии выросло на 23% по сравнению с декабрем и достигло 331 ГВтч. Данные биржи электроэнергии Nord Pool показывают, что с 1 января изменилась структура импорта-экспорта электроэнергии стран Балтии.

Если обычно поток электроэнергии идет с севера на юг - из Финляндии в Эстонию и далее в Латвию и Литву, то сейчас все наоборот - Финляндия импортирует электроэнергию из стран Балтии.