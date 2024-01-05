Минэкономики потребовало от Latvenergo объяснений по поводу цен на электричество

Министр также хочет объяснений от правления Latvenergo о действиях компании по предотвращению резкого роста цен на электроэнергию в Латвии, а также разъяснений о будущих планируемых действиях по предотвращению подобной ситуации.

Как сообщалось, в пятницу цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в Латвийском регионе с 8:00 до 12:00, а также с 15:00 до 17:00 превысила один евро за киловатт-час (кВтч) без НДС.

С 7 до 8 часов утра, а также с 12:00 до 15:00 и с 17:00 до 20:00 цена электроэнергии на бирже составила от 0,70 до 0,99 евро за кВтч.

С 8 до 9 утра была достигнута максимальная дневная цена на электроэнергию, которая составила 1,47 евро за кВтч.

При этом до 7 часов утра цена электроэнергии составляла от 0,11 до 0,35 евро за кВтч. Среднесуточная цена составила 0,67 евро за кВтч.

Оборот концерна Latvenergo за девять месяцев 2023 года составил 1,537 миллиарда евро, что на 30,9% больше, чем за соответствующий период 2022 года, а прибыль концерна выросла в 2,7 раза и составила 283,4 миллиона евро.

Latvenergo занимается производством и торговлей электрической и тепловой энергией, а также торговлей природным газом и оказанием услуг по распределению электроэнергии. Компания принадлежит государству, а облигации предприятия котируются в списке долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.

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