Видео ⟩ Жители не понимают, почему "Советское шампанское" до сих пор продается в магазинах

Компания Latvijas balzams или AS Amber Latvijas balzams уже несколько лет входит в холдинг Amber Beverage Group, который был одной из первых мировых компаний, публично предложивших поддержку украинскому народу после вторжения в Украину российских войска.

Владельцем компании является миллиардер Юрий Шефлер, который когда-то был одним из богатейших бизнесменов России, однако ранее в СМИ сообщалось, что Шефлеру запрещен въезд в Россию.

Некоторых из тех, к кому журналисты обратились на улицах, не убеждает позиция производителя в СМИ.

"Я думаю, что советские времена должны были уже давно умереть. Похоже на какую-то скрытую пропаганду!" - отметил местный житель.

Журналисты получили письменный комментарий от представителей производителя напитков. В нем утверждается, что негативных отзывов по поводу использования названия "Советское шампанское" пока не поступало.

Компания утверждает, что менять названия продукта не планирует.

"Латвия могла бы подать заявление, проявить инициативу, государственные учреждения также могли бы обратиться с заявлением о признании этого товарного знака недействительным", - отметил юрист Юрис Радзевич.

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич считает, что, скорее всего, компания не хочет менять название продукта, опасаясь потерять постоянных клиентов, поскольку с новым брендом сложно выйти на рынок.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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