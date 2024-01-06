Видео ⟩ Жители не понимают, почему "Советское шампанское" до сих пор продается в магазинах

Зритель программы Bez Tabu поделился, что некоторые производители до сих пор не могут распрощаться с советской эпохой в названиях своей продукции. Программа Bez Tabu отправилась в магазин, чтобы узнать так ли это.
В алкогольном отделе магазина программа замечает, что рядом с крепким алкоголем из Украины, размещена водка "Московская". Коробки игристого вина "Советское шампанское" можно найти в другом магазине. На этикетке четко написано - произведено в Риге.
С бутылкой игристого напитка в руках журналисты вышли на улицу, чтобы узнать, нравится ли местным жителям видеть его на полках латвийских магазинов.
Индулис, оценивая название шампанского, называет его пережитком прошлого. Айна из Риги также признает, что производителям следует изменить название. Противоположного мнения придерживается Анастасия, русскоязычная молодая женщина, которая считает, что нужно быть толерантным к другим национальностям и языкам, поэтому, если бы ей пришлось покупать алкоголь, она бы с радостью его купила.
Президент Латвийской ассоциации торговцев (LTA) Хенрик Данусевич объясняет, что использование слова "Советское" или "советские времена" в названиях товаров не запрещено. Существует ряд правил в которых сказано, что должно быть указано на этикетке, например срок годности, состав и производитель.
Прославление и демонстрация символов оккупации в общественных местах запрещены законом.
Компания Latvijas balzams или AS Amber Latvijas balzams уже несколько лет входит в холдинг Amber Beverage Group, который был одной из первых мировых компаний, публично предложивших поддержку украинскому народу после вторжения в Украину российских войска.
Владельцем компании является миллиардер Юрий Шефлер, который когда-то был одним из богатейших бизнесменов России, однако ранее в СМИ сообщалось, что Шефлеру запрещен въезд в Россию.
Некоторых из тех, к кому журналисты обратились на улицах, не убеждает позиция производителя в СМИ.
"Я думаю, что советские времена должны были уже давно умереть. Похоже на какую-то скрытую пропаганду!" - отметил местный житель.
Журналисты получили письменный комментарий от представителей производителя напитков. В нем утверждается, что негативных отзывов по поводу использования названия "Советское шампанское" пока не поступало.
Компания утверждает, что менять названия продукта не планирует.
"Латвия могла бы подать заявление, проявить инициативу, государственные учреждения также могли бы обратиться с заявлением о признании этого товарного знака недействительным", - отметил юрист Юрис Радзевич.
Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич считает, что, скорее всего, компания не хочет менять название продукта, опасаясь потерять постоянных клиентов, поскольку с новым брендом сложно выйти на рынок.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!