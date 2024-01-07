Передача: Из-за проблем с новыми электропоездами пострадали сотни пассажиров

Дефекты новых электропоездов в первую неделю этого года нарушили планы сотен пассажиров. Из-за сломавшихся составов по графику не курсировали и старые поезда, а восстановление движения задерживал параллельный ремонт рельсов на нескольких участках. Должностные лица пока не видят фундаментальных проблем в новых поездах Škoda и поясняют, что различные дефекты в самом начале - это норма. Однако это слабо успокаивает пассажиров, которые должны из-за этого страдать. Передача De Facto Латвийского телевидения напоминает, что большая часть новых поездов еще не поставлена и период обкатки потребуется и им.
В первый рабочий день года движение поездов на линии Скулте - Риге практически остановилось. Было отменено восемь рейсов, задержано шесть составов. Поезда опаздывали даже на несколько часов. Составы собирались в очередь, так как на станции в Гарциемсе сломался новый электропоезд. В итоге в депо его доставили с помощью другого поезда.
Проблемы с новыми электропоездами 2 января не закончились. Сообщения Vivi об опозданиях и отмененных рейсах продолжались все неделю. Последствия ощутили все электрифицированные линии. Сотни пассажиров опоздали на работу, к врачу, были нарушены другие их планы.
"Мы предусматривали, что такие дефекты могут быть, и это нормальная практика по всему миру. Конечно, мы не ждали, что он остановится и не сможет продолжить движение", - заявил председатель правления Pasažieru vilciens (PV) Роджер Янис Григулис.
По его словам, наибольшее отставание от графика возникло на участках, где из-за ремонта функционирует только один рельсовый путь. Например, по пути из Елгавы у одного нового поезда возникла "маленькая проблема с дверями", поэтому задержались и следующие 12 рейсов. PV теперь старается меньше пускать новые электропоезда по направлениям с одним путем без возможности объезда.
От производителя Škoda Vagonka до этой недели было получено 17 новых поездов. Ежедневно пассажиров перевозят 8-9. Остальные еще сертифицируются, обслуживаются или чинятся. На вопрос, наблюдаются ли у поездов так называемые "детские болезни" или же проблемы все-таки серьезнее, Григулис отвечает, что делать выводы пока рано: "Не было признаков того, что Škoda может сказать - мы эти дефекты устранить не можем, это невозможно".
"Пока в нашем распоряжении недостаточно информации, чтобы сделать такие драматические выводы о том, что здесь появляются какие-то систематические проблемы. Понятно, что эта неисправность аккумулятора, влияющая на подъем пантографа, повторилась, поэтому требует дальнейшего расследования, но в целом мы видим, что большинство этих неисправностей относительно тривиальны", - отметил министр сообщения Каспар Бришкенс.
На вопрос, не пустили ли новые поезда слишком рано, из-за чего тестировщиками теперь вынуждены стать сами пассажиры, министр ответил, что тот же вопрос он задал руководству Škoda. Ответ был отрицательным.
"Никто не сдает поезда в пользование раньше, чем это допускает безопасная эксплуатация этой техники. Неважно, ввели бы мы их сегодня, или через неделю, или месяц назад, или через месяц, дефекты такого рода с определенной вероятностью появятся", - предупредил Бришкенс.
Передача LTV отмечает, что две трети заказанных Латвией поездов еще не стоят на рельсах, поэтому у пассажиров с каждым новым составом будет возрастать вероятность вытянуть невезучий жребий.
"Понятно, что каждый раз, когда новый поезд будет поступать в эксплуатацию, у него будут появляться новые дефекты", - сказал министр, добавив, что опыт Škoda и в других местах мира показывает, что не все поезда оказываются полностью готовыми в первую неделю использования. Кроме того, у эстонцев были проблемы и с поездами другой марки. "Конечно, с увеличением времени эксплуатации такие "первые детские зубки", первые проблемы будут полностью устранены", - сказал Бришкенс.
Škoda, которая в связи с происходящим на этой неделе была очень скупа на комментарии, обязалась прислать в Латвию команду специалистов, чтобы неполадки ликвидировали оперативнее.
PV пока еще не может сказать, насколько большим и вообще будет ли выставлен Škoda счет за задержку с поставками и дефекты, так как процесс еще не завершился. "Основная цель не выставить штраф. Основная цель - получить качественные поезда. Это то, чего мы хотим от производителя. Конечно, если производить не выполняет свои задачи, обязательства, взятые на себя в рамках договора, то он должен за это отвечать", - сказал глава PV Григулис.
Параллельно перевозчик думает и над тем, как улучшить оповещение пассажиров.
"Мы работаем над инструментом, чтобы после загрузки нашего приложения можно было четко и ясно увидеть: ок, это новый поезд, новый рейс. Пассажир может выбрать, действительно ли поспешить на него или, наоборот, не ехать на нем. Кроме того, могу сказать, что если он выберет старый поезд, который будет позади нового поезда, это тоже повлияет на него, поскольку уровень комфорта в новом поезде даже во время ожидания выше, чем в старом, который будет стоять за ним", - резюмировал Григулис.
На слова, что, может быть, тогда вообще лучше не рисковать и не ездить поездами, пока не будут устранены все дефекты, глава PV сослался на статистику, что в целом поезд - заслуживающее доверие и четкое средство передвижения.
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