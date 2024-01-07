Передача: Из-за проблем с новыми электропоездами пострадали сотни пассажиров

"Понятно, что каждый раз, когда новый поезд будет поступать в эксплуатацию, у него будут появляться новые дефекты", - сказал министр, добавив, что опыт Škoda и в других местах мира показывает, что не все поезда оказываются полностью готовыми в первую неделю использования. Кроме того, у эстонцев были проблемы и с поездами другой марки. "Конечно, с увеличением времени эксплуатации такие "первые детские зубки", первые проблемы будут полностью устранены", - сказал Бришкенс.

Škoda, которая в связи с происходящим на этой неделе была очень скупа на комментарии, обязалась прислать в Латвию команду специалистов, чтобы неполадки ликвидировали оперативнее.

PV пока еще не может сказать, насколько большим и вообще будет ли выставлен Škoda счет за задержку с поставками и дефекты, так как процесс еще не завершился. "Основная цель не выставить штраф. Основная цель - получить качественные поезда. Это то, чего мы хотим от производителя. Конечно, если производить не выполняет свои задачи, обязательства, взятые на себя в рамках договора, то он должен за это отвечать", - сказал глава PV Григулис.

Параллельно перевозчик думает и над тем, как улучшить оповещение пассажиров.

"Мы работаем над инструментом, чтобы после загрузки нашего приложения можно было четко и ясно увидеть: ок, это новый поезд, новый рейс. Пассажир может выбрать, действительно ли поспешить на него или, наоборот, не ехать на нем. Кроме того, могу сказать, что если он выберет старый поезд, который будет позади нового поезда, это тоже повлияет на него, поскольку уровень комфорта в новом поезде даже во время ожидания выше, чем в старом, который будет стоять за ним", - резюмировал Григулис.

На слова, что, может быть, тогда вообще лучше не рисковать и не ездить поездами, пока не будут устранены все дефекты, глава PV сослался на статистику, что в целом поезд - заслуживающее доверие и четкое средство передвижения.

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