В Саулкрасты за 2,9 миллиона евро предлагается к продаже центр отдыха Minhauzena Unda. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте агентства недвижимости Latvia Sotheby’s International Realty.
Выставлен на продажу центр отдыха Minhauzena Unda за 2,9 миллиона евро
Согласно объявлению, продается гостиница общей площадью 1617 квадратных метров, земельный участок площадью 6,28 гектара, здание для проведения мероприятий площадью 1898 квадратных метров, а также дом охраны.
Недвижимость реализуется в полном комплекте, необходимом для ведения бизнеса: с посудой, сервировкой и утварью для банкетов, с мебелью, оборудованием внутренних помещений, а также с техникой для обслуживания территории и организации досуга.
Гостиница рассчитана на размещение до 150 гостей. В ней есть сауна и бассейн, полностью оборудованная кухня, соответствующая требованиям профессионального кейтеринга. Кроме того, в гостинице находятся несколько залов вместимостью до 500 человек и конференц-зал с техническим оснащением на аудиторию до 400 человек. На территории комплекса - спортивная площадка, места для палаток и зона для пикников во внутреннем дворе.
Представители комплекса Minhauzena Unda не предоставили агентству LETA подробностей о причинах продажи и будущих планах развития.
В последние годы Minhauzena Unda была известна как площадка для проведения международного джазового фестиваля Saulkrasti Jazz Festival.
По данным портала Firmas.lv, компания SIA Minhauzena Unda в 2023 году имела оборот в размере 5950 евро и убытки в 31 275 евро.
Компания была зарегистрирована в 2001 году, ее уставный капитал составляет 145 096 евро. По 49,9% долей принадлежат Янису Страутиньшу и Атису Сауснитису, по 0,1% - Гуне Преймане и Карлису Сауснитису.
Атис Сауснитис и Янис Страутиньш также косвенно владеют компанией SIA Minhauzena pasaule, управляющей поместьем в Дунте и музеем Мюнхаузена. Кроме того, им в равных долях принадлежат SIA Baltijas lāses piens и SIA Mini pasāža.
Также каждый из них владеет 25% акций латвийского франчайзи сети магазинов top! - акционерного общества LPB, 25% долей SIA Liepājas Pētertirgus и SIA 4 Estate.
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