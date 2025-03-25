На этой неделе в построенном самоуправлением СПА-центре в Резекне, для которого до сих пор не найден арендатор, проходит арт-форум, который, по мнению самоуправления, является также рекламой центра.
Для рекламы печально известного СПА-центра в Резекне организован арт-форум
Резекненское самоуправление заключило договор о сотрудничестве с Латгальским филиалом Латвийской академии искусств (LMA) об организации арт-форума "Crossroads X Перекрестки" в помещениях рекреационного центра на берегу озера Ковшу.
Самоуправление заинтересовано в популяризации СПА-центра как в местном, так и в национальном масштабе, но из-за финансовой ситуации в бюджете нет возможности найти средства на проведение масштабных мероприятий и маркетинговых кампаний для привлечения инвесторов. В самоуправлении подчеркивают, что работа в этом направлении по-прежнему продолжается.
В самоуправлении рассказывают, что именно Латгальский филиал LMA выступил с идеей на четыре дня превратить пустующие помещения рекреационного центра в место искусства и дискуссий, тем самым подтвердив, что любое место может стать платформой для творческих идей и активизации общества.
Согласно заключенному договору о сотрудничестве, самоуправление обязуется обеспечить хозяйственные и технические вопросы, связанные с использованием помещений, а Латгальский филиал LMA несет ответственность за обеспечение содержания и программы арт-форума, а также за популяризацию СПА-центра для участников мероприятия и широкой аудитории в Латвии и за рубежом.
Как подчеркивает руководитель временной администрации самоуправления Гуна Пуце, творческая команда Латгальского филиала LMA создала нестандартную и смелую идею популяризации СПА-центра. Она надеется, что участники форума будут генерировать некоторые оригинальные идеи для дальнейшей популяризации СПА-центра и смогут использовать их при поиске потенциального инвестора.
TVNET уже сообщал, что СПА-центр, расположенный на ул. Бривибас, 23a, в Резекне, недалеко от озера Ковшу, нередко упоминается как одна из причин финансовых проблем Резекне, так как вложения в него превышают финансовые возможности самоуправления.
Самоуправление уже неоднократно организовывало аукционы на право аренды центра, которые до сих пор заканчивались безрезультатно.
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