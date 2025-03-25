Для рекламы печально известного СПА-центра в Резекне организован арт-форум

Резекненское самоуправление заключило договор о сотрудничестве с Латгальским филиалом Латвийской академии искусств (LMA) об организации арт-форума "Crossroads X Перекрестки" в помещениях рекреационного центра на берегу озера Ковшу.

Самоуправление заинтересовано в популяризации СПА-центра как в местном, так и в национальном масштабе, но из-за финансовой ситуации в бюджете нет возможности найти средства на проведение масштабных мероприятий и маркетинговых кампаний для привлечения инвесторов. В самоуправлении подчеркивают, что работа в этом направлении по-прежнему продолжается.

В самоуправлении рассказывают, что именно Латгальский филиал LMA выступил с идеей на четыре дня превратить пустующие помещения рекреационного центра в место искусства и дискуссий, тем самым подтвердив, что любое место может стать платформой для творческих идей и активизации общества.