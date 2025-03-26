По его словам, такие изменения нужно только приветствовать, потому что они наконец-то идут в интересах обычных граждан - участников пенсионной системы.

Как поясняет специалист, управляющие пенсионными накоплениями сейчас удерживают определенную долю от социальных взносов каждого работника. Эта комиссия планируется к снижению. И даже если речь идет всего о нескольких процентах, эффект в долгосрочной перспективе может быть вполне ощутимым.

"Если подумать, что человек работает 40 или даже 45 лет и все это время делает взносы в пенсионный фонд, то даже минимальное уменьшение комиссии в итоге может добавить к пенсии, скажем, 5-10 евро в месяц. Это деньги, которые останутся у вас, а не уйдут управляющим", - пояснил Вольскис.

Он отметил, что речь идет именно о тех процентах, которые сейчас удерживаются от взносов - то есть о постоянных потерях, которые можно сократить. А значит, пенсионный капитал каждого участника системы вырастет, потому что меньшая его часть будет уходить на оплату услуг фондов.

По сути, это означает, что часть пенсионных накоплений, которую раньше "съедала" комиссия, теперь останется у будущих пенсионеров. И пусть суммы на первый взгляд кажутся незначительными, за десятилетия они складываются в ощутимую прибавку.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!