Рижская дума установила ограничения на азартные игры; существующие игорные залы будут закрыты

Ограничения не распространяются на всю территорию самоуправления и не затрагивают право предприятий на открытие и/или расширение игорных заведений в четырех- и пятизвездочных отелях.

По мнению самоуправления, ограничения защитят горожан от повсеместной доступности игорных заведений в городской среде, тем самым снижая риск импульсивного вовлечения людей в азартные игры.

Новые ограничения предусматривают переходный период в пять лет с момента принятия самоуправлением решения об отзыве ранее выданных лицензий.

Сейчас в Риге 76 мест организации азартных игр.

Шесть лет назад столичная дума приняла решение о ликвидации 42 игорных залов, расположенных в историческом центре Риги и его защитной зоне. Исключение было сделано для четырех- и пятизвездочных отелей.

Чтобы закрыть игорные залы в остальной части города, Рижская дума предусмотрела такую возможность в территориальной планировке, принятой в 2021 году. Вступление плана в силу было временно приостановлено Министерством охраны окружающей среды и регионального развития, что помешало закрытию игорных заведений, но позже это решение было отменено, и осенью 2023 года дума приняла решение об отмене 139 разрешений на игорные заведения и за пределами центра города.

Однако организаторы азартных игр подали иск в Конституционный суд, который постановил, что ограничение азартных игр по всей Риге неконституционно.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!