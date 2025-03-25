В отношении владельца сети кафе Sala применен новый запрет

Запрет, в соответствии с решением VID, был зарегистрирован в Регистре предприятий в понедельник, 24 марта.

В то же время на предприятие распространяются четыре других ранее наложенных запрета.

В том числе с 27 августа 2018 года предприятию запрещено регистрировать, перерегистрировать, продлевать и изменять коммерческий залог, а с 11 марта 2019 года действуют два запрета - на уменьшение уставного капитала с установлением минимального уставного капитала в размере 327 124 евро, а также на регистрацию, перерегистрацию, продление и изменение коммерческого залога.

В свою очередь, с 10 декабря 2020 года на основании решения VID введен запрет на регистрацию, продление и изменение коммерческого залога, а также на отчуждение и перерегистрацию долей капитала.

На 21 марта этого года Nomeda задолжала по администрируемым VID налогам 73 950 евро.

В 2023 году оборот Nomeda составил 3,213 млн евро, а прибыль - 17 192 евро.

Компания была зарегистрирована в 1992 году, ее уставный капитал составляет 509 376 евро. Единственным владельцем предприятия является Номеда Булзга.

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