"Фокусы" с закупками и неуплаченными налогами: в Минфине придумали, как закрыть лазейку для компаний

Чтобы деньги налогоплательщиков во время публичных закупок доставались честным предпринимателям, а также с целью побудить платить налоги, сейчас государственный договор не могут получить фирмы с долгами по налогам. Однако на практике можно найти случаи, когда налоговый долг у фирмы пропадает именно в момент, когда ее проверяет закупочная комиссия, в свою очередь, после этого долг опять копится, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения. Министерство финансов надеется исправить это изменениями в законе, чтобы новый рейтинг налогоплательщиков тоже имел свой вес при оценке закупочной комиссии. Впрочем, пока идея состоит в том, чтобы распространять это только на маленькие закупки.
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После победы в конкурсе полмиллиона евро налоговой задолженности
Финансовые показатели даугавпилсской строительной компании Lagron ранее были хорошими, однако за последний год фирма оказалась должна государству сотни тысяч евро. Это не помешало ей продолжать регулярно побеждать в публичных закупках, несмотря на то, что закон требует исключить из числа претендентов предприятия, которые не заплатили налоги.
Оказывается, правила можно обойти, так как долг должен быть оплачен или отложен с разрешения VID только в две конкретные даты - когда завершается подача заявок и когда комиссия принимает решение о победителе.
В базе данных Lursoft видно, что Lagron начала опаздывать с уплатой налогов в феврале - через пару дней после того, как предприятие получило право на заключение договора на неполный миллион евро в конкурсе Банка Латвии на строительные работы. 10 марта предприятие заключило договор на полтора миллиона евро с Rīgas ūdens, несмотря на то, что долг Lagron составлял более 100 тысяч евро.
Победа в конкурсе была одержана в момент, когда долга еще не было. В середине марта долг на неделю пропал, так как предприятие договорилось с VID о переносе срока уплаты. Таким образом, формально оно должником не было. В тот момент компания Lagron подала заявку на конкурс на строительные работы в Даугавпилсской больнице более чем на миллион евро.
После этого предприятие снова оказалось должником перед государством, но 15 мая, когда закупочная комиссия Даугавпилсской больницы выбирала победителя, долга у Lagron снова не было, и оно получило право заключить договор с больницей на 1,1 миллиона евро.
В летние месяцы, будучи без долгов, предприятие победило и в конкурсе на 80 тысяч евро на строительство автостоянки Службы неотложной медицинской помощи, а также в небольшом конкурсе коммунального управления Даугавпилса.
В свою очередь, в августе с гарантированными в этом году несколькими миллионами евро в госзакупках предприятие снова опоздало с уплатой налогов, и в декабре долг составлял уже почти полмиллиона евро. VID применила и обеспечительную меру - запрет на регистрацию коммерческих залогов. Само предприятие считает, что налоговый долг проблем для него не создает и выполнить работы оно сможет.
"У других больших строительных организаций, в том числе и в Латвии, налоговые долги - довольно распространенное явление, принимая во внимание объем и специфику договоров в этой сфере. Однако это не означает, что предприятия уклоняются от выполнения налоговых обязательств или нарушают закон. Важно понимать, что такие долги не запрещают предприятиям выполнять свои обязанности и удачно действовать на рынке.
В данный момент мы активно работаем, выполняя обязательства в связи с заключенными договорами", - указало в письменном ответе предприятие Lagron.
Налоговый долг в размере 140 тысяч евро образовался и у крупнейшего владельца Lagron - предприятия REM PRO, которое также регулярно одерживало победу в публичных закупках. Одним из крупнейших стал договор более чем на два миллиона евро с Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии на исследование Саласпилсского ядерного реактора и разработку строительного проекта по ликвидации реактора. Работы REM PRO затянуло, указав, что привлеченный подрядчик из Украины не может помочь из-за вторжения России.
Налоговый долг - риск для заказчиков
Бюро по надзору за закупками указывает, что случаев, когда налоги платят в конкретные решающие для конкурса моменты, а потом снова накапливают, немного. Глава бюро Артис Лапиньш при этом указывает, что заказчикам это следует воспринимать как конкретный риск.
"В момент, когда еще только начинаются работы, они, может быть, еще и не были произведены, но поступают новости о том, что уже накопился достаточно большой долг, необходимо очень тщательно продумать, стоит ли вообще заключать такой договор, потому что последствия в дальнейшем, если дело дойдет до каких-либо ограничений со стороны Службы госдоходов, банков или просто компания обанкротится, конечно, будут гораздо серьезнее", - заявил Лапиньш.
В такую ситуацию попала Рижская дума. Одним из двух победителей в конкурсе на 15 миллионов евро на строительство путепровода на улице Твайка было предприятие Ceļu pārvalde, у которого на момент заключения договора в октябре 2022 года образовался налоговый долг.
Теперь Рижская дума в письменном ответе указывает, что договор с погрязшим в долгах Ceļu pārvalde разорвала спустя четыре месяца, в феврале 2023 года, так как на проект не хватило финансирования. В августе, когда проблемы Ceļu pārvalde продолжали расти, Рига разорвала договор и на строительство улицы на Луцавсале, так как предприятие не справлялось. Теперь начат процесс неплатежеспособности Ceļu pārvalde, и долг перед государством превышает полтора миллиона евро.
Претендентов на участие в закупках планируют оценивать по налоговому рейтингу
Нынешний порядок, при котором налоговый долг во время конкурса должен быть уплачен всего в две даты, критикует Латвийская торгово-промышленная палата. В своем мнении о плане Минфина по борьбе с теневой экономикой организация заявила, что систематические уклонисты от налогов на самом деле имеют даже преимущество в закупках.
Наличие проблем признает и определяющее политику в сфере закупок Министерство финансов. Оно готовит изменения в законе, чтобы критерий уплаты налога больше не зависел только от задолженности в две даты.
Вместо этого планируется использовать новый налоговый рейтинг Службы государственных доходов, который присваивается всем латвийским предприятиям. В этом случае предпочтение будет отдано кандидатам с более высоким рейтингом. Среди критериев - как налоговая дисциплина, так и то, не являются ли заявленные зарплаты подозрительно ниже средних по отрасли.
Налоговый рейтинг только в маленьких закупках
Представитель Министерства финансов Ольга Богданова указывает, что изменения в законе могут вступить в силу и в этом году, однако только в отношении маленьких закупок - в случае строительства это до 170 тысяч, в случае поставок - до 42 тысяч евро. Проблема в том, что налоговый рейтинг присвоен только латвийским предприятиям, в свою очередь, в больших закупках стартуют и иностранцы, которых полноценно VID проверить не может. Не исключено, что позднее рейтинг начнут применять во всех закупках.
"Сможем ли мы развить эту идею шире - такое желание у нас гипотетически есть, но надо быть очень осторожными, чтобы не было обвинений в том, что мы дискриминируем иностранцев", - сказала Богданова, одновременно подчеркнув, что система налогового рейтинга новая и еще предстоит понять, как она будет работать в реальной жизни.
При этом существующие требования к претендентам на закупку по уплате налоговой задолженности в две конкретные даты сохранятся.
Однако в мелких закупках, если предложения Минфина будут поддержаны, компании с самым высоким рейтингом вообще не нужно будет проверять закупочным комиссиям.
В настоящее время высшую оценку "А" в налоговом рейтинге VID и возможность получить дополнительные пункты в конкуренции на госзакупки получили 18% латвийских предприятий. Самая большая категория - 43% - получила оценку "В", это означает, что этим предприятиям необходимо улучшить выполнение обязательств.
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