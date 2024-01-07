"Фокусы" с закупками и неуплаченными налогами: в Минфине придумали, как закрыть лазейку для компаний

После этого предприятие снова оказалось должником перед государством, но 15 мая, когда закупочная комиссия Даугавпилсской больницы выбирала победителя, долга у Lagron снова не было, и оно получило право заключить договор с больницей на 1,1 миллиона евро.

В летние месяцы, будучи без долгов, предприятие победило и в конкурсе на 80 тысяч евро на строительство автостоянки Службы неотложной медицинской помощи, а также в небольшом конкурсе коммунального управления Даугавпилса.

В свою очередь, в августе с гарантированными в этом году несколькими миллионами евро в госзакупках предприятие снова опоздало с уплатой налогов, и в декабре долг составлял уже почти полмиллиона евро. VID применила и обеспечительную меру - запрет на регистрацию коммерческих залогов. Само предприятие считает, что налоговый долг проблем для него не создает и выполнить работы оно сможет.

"У других больших строительных организаций, в том числе и в Латвии, налоговые долги - довольно распространенное явление, принимая во внимание объем и специфику договоров в этой сфере. Однако это не означает, что предприятия уклоняются от выполнения налоговых обязательств или нарушают закон. Важно понимать, что такие долги не запрещают предприятиям выполнять свои обязанности и удачно действовать на рынке.

В данный момент мы активно работаем, выполняя обязательства в связи с заключенными договорами", - указало в письменном ответе предприятие Lagron.