Видео ⟩ Когда планируется увеличить размер пособий?

Около десяти государственных пособий будут пересмотрены в связи с ростом стоимости жизни, но их повышения можно ожидать только в следующем году, сообщает программа Panorama.
Один из главных вопросов - по какому принципу или формуле их увеличивать? Министерство благосостояния обязалось к февралю провести анализ пособий и отчитаться перед Комиссией Сейма по социальным и трудовым вопросам.
Глава комиссии Андрис Берзиньш абсолютно уверен, что новый размер пособий вступит в силу в 2025 году.
Ранее министр благосостояния Улдис Аугулис заявил, что будут пересмотрены как минимум десять пособий.
Размер некоторых пособий в последний раз пересматривался десять лет назад, в 2014 году.
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Видео: Сюжет программы Panorāma
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