Видео ⟩ Когда планируется увеличить размер пособий?

Один из главных вопросов - по какому принципу или формуле их увеличивать? Министерство благосостояния обязалось к февралю провести анализ пособий и отчитаться перед Комиссией Сейма по социальным и трудовым вопросам.

Глава комиссии Андрис Берзиньш абсолютно уверен, что новый размер пособий вступит в силу в 2025 году.

Ранее министр благосостояния Улдис Аугулис заявил, что будут пересмотрены как минимум десять пособий.

Размер некоторых пособий в последний раз пересматривался десять лет назад, в 2014 году.

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