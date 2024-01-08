Импорт продовольственного зерна из России в Латвию за год увеличился

Она отметила, что в 2023 году через латвийские пограничные пункты из России в Европейский союз (ЕС) ввезено более 535 000 тонн зерновых продуктов, в том числе 122 000 тонн в декабре. Это почти на 200 000 тонн больше по сравнению с 337 000 тонн зерновых продуктов, ввезенных из России в ЕС годом ранее.

В то же время представитель PVD добавила, что в 2023 году в этой группе товаров не было выявлено ни одной несоответствующей партии.

Она напомнила, что PVD не располагает информацией о том, сколько импортированных зерновых продуктов, изначально предназначенных для латвийских получателей, осталось в Латвии и сколько было экспортировано в другие страны ЕС.

Ранее сообщалось, что, по данным Министерства земледелия, Латвия является вторым после Испании крупнейшим импортером российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в ЕС.

В понедельник, 8 января, в интервью Латвийскому радио министр сообщения Каспар Бришкенс заявил, что импорт и транзит российского зерна должен быть запрещен.

Он напомнил, что уже много лет говорится о том, что латвийская железная дорога и порты слишком зависимы от перевалки российских грузов. "Спустя почти 700 дней после начала полномасштабной войны России в Украине Латвия продолжает поставлять Европе и миру российское зерно, причем не исключено, что это и зерно, украденное в Украине", - сказал Бришкенс.

Министр сообщения подготовил письмо, с которым обратится к своим коллегам в Балтии, чтобы обсудить общую позицию по этому вопросу. "Это не тот вопрос, который Латвия может решить в одиночку. Нам нужно искать союзников - в данном случае балтийских и финских коллег", - добавил Бришкенс.

По данным Министерства земледелия, Латвия является вторым после Испании крупнейшим импортером российских сельскохозяйственных и продовольственных товаров в ЕС.

Как отмечает министерство, запрет на импорт и транзит российского зерна может обернуться для латвийского портового и железнодорожного транспорта суммарными потерями в размере 100 миллионов евро.

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