Прозрачный телевизор, летающее такси и умное зеркало. Они уже здесь!

На минувшей неделе в Лас-Вегасе завершилась грандиозная выставка потребительской электроники – Consumer Electronics Show (CES) 2024. Ведущие мировые технические гиганты и стартапы показали свои гаджеты и технологии, продемонстрировав, как мы будем жить в мире, где царствуют искусственный интеллект и виртуальная реальность.
В этом году в культовом мероприятии приняли участие более 4 тыс. компаний и стартапов из 150 стран мира. Были и пять компаний из стран Балтии.
Прозрачное будущее
Одной из самых громких новинок CES, удостоившейся нескольких наград, стал LG SIGNATURE OLED T – прозрачный 77-дюймовый телевизор с беспроводной передачей аудио- и видеосигнала.
Не секрет, что традиционный экран обычно не особо вписывается в интерьер квартиры и смотрится этаким черным "квадратом Малевича". Южнокорейское решение предполагает два режима работы экрана – обычный вариант, когда семья использует телевизор по прямому назначению, и прозрачный, в котором телевизор выполняет роль изысканного дизайнерского аксессуара. Например, его можно превратить в аквариум с экзотическими рыбками, которые будут резвиться в воде или в камин с пылающим огнем, показывать природу, космические пейзажи или падающие лепестки… И все это будет парить в воздухе, как голограмма, гармонично сливаясь с окружающим антуражем.
Сигналы обрабатывает новейший процессор Alpha 11, кардинально повышающий производительность графики и работу приложений. Компания подчеркивает, что это не прототип – устройство серийное и появится на рынке уже в этом году. Правда, пока не ясно, будет ли телевизор находиться на нынешней достаточно массивной подставке с полочками, либо LG предложит другие варианты.
В свою очередь Samsung вынес на суд общественности прозрачные дисплеи Micro LED в разных вариациях – с тонированным стеклом, благодаря чему не видно предметы позади монитора, либо полностью прозрачные. Все они имеют толщину около 1 см, а высокая плотность пикселей делает изображения очень чётким.
Безусловно, устройства выглядят очень эффектно, но приживутся ли они – вопрос открытый. Ведь цена у инноваций будет отнюдь не по карману рядовым обывателям. История уже помнит ажиотаж вокруг 3D-телевизоров – мол, "модно, стильно, молодежно". И где они? Опция просто канула в лету по причине невостребованности.
Надо быть гибким
Как водится, поэкспериментировали с форм-факторами и производители компьютеров и смартфонов.
Например, ASUS представила первый в мире ноутбук с двумя 14-дюймовыми OLED-экранами Zenbook Duo. Это позволяет одновременно решать множество задач. Оба экрана сенсорные и смогут разворачиваться на 180 градусов, имеют разрешение 2880x1800 пикселей. К ним прилагается Bluetooth-клавиатура и подставка. Удобное решение и для работы, когда надо отслеживать одновременно несколько процессов в разных окнах, и для развлечений.
Дисплеи можно размещать в различных вариациях, в том числе ставить "домиком" – чтобы показывать что-то коллеге, сидящему напротив. Начинка у него мощная: в максимальной комплектации девайс оснащён процессором Intel Core Ultra 9, 32 гигабайтами (ГБ) оперативной памяти и накопителем на 2 терабайта (ТБ).
Еще одна новинка от ASUS - портативный складной OLED-монитор ZenScreen Fold. У него 17,3-дюймовый экран, а шарнир в форме капли делает линию сгиба практически незаметной. Это позволяет комфортно работать в пути и в командировке – не мучиться на маленьком экране ультрабука, а развернуть полноценное рабочее место. Монитор оснащен двумя портами USB Type-C, а также портом Mini HDMI, что позволяет использовать его с различными устройствами – от ноутбуков до цифровых камер. Весит дисплей 1,2 кг.
Samsung же решил усовершенствовать складные смартфоны. На выставке южнокорейский производитель показал прототип устройства Flex In & Out Flip с гибким дисплеем, который может складываться в обе стороны. Когда гаджет сложен экраном наружу, одна половина короче другой – чтобы не заслонять камеру и было видно несколько управляющих элементов.
Старая добрая простота
Примечательно, что повышенное внимание обозревателей привлекли не только супернавороченные девайсы, но и устройства, отличающиеся простотой и минимализмом.
Так, одной из сенсаций CES 2024 стал гаджет R1 от стартапа Rabbit, замахнувшийся на роль альтернативного смартфона. Симпатичное устройство миниатюрное: с 2,88-дюймовым сенсорным дисплеем, поворотной камерой и роликом для управления. Имеются также микрофоны и физическая кнопка.
Изюминка девайса в том, что все управление осуществляется голосовыми командами, а запросы обрабатывает мощная система искусственного интеллекта.
Сенсорный же экран в основном служит чисто для контроля – никакие приложения ручками открывать не надо. Система может взаимодействовать с любым мобильным приложением – от доставки еды до вызова такси, запуска музыки и обработки фото и видео, а также интегрируется с умным домом и нейросетями.
Более сложным манипуляциям ее нужно обучать – но это происходит достаточно просто. Разработчики продемонстрировали, как система лихо вносит правки в электронную таблицу и отправляет ее по почте, изучает содержимое холодильника и советует, что приготовить, и т. п.
Стоит гаджет 199 долларов. Первую партию в 10 тыс. единиц продали чуть ли не за сутки, а сейчас принимают предзаказы.
Повышенный интерес у аудитории вызвал и чехол для iPhone с QWERTY-клавиатурой от Clicks Technology. По сути, шедевр Стива Джобса облачили в "бабушкин" наряд старых добрых коммуникаторов и превратили в BlackBerry (или Nokia E72 образца 2009 года). Оболочка интегрируется грамотно и удобно, так что аналитики известных заморских изданий начали рассуждать о том, не станет ли 2024 год началом эпохи ренессанса физической клавиатуры?
Продемонстрировали на выставке и инновационные решения голографической видеосвязи Holobox от компании Holoconnects. Вместо скучного видеозвонка можно создать трехмерную голограмму собеседника в полный рост и беседовать как бы с ним вживую с эффектом присутствия. Правда, для этого требуются специальные кабинки, где проходят все сканирования и преобразования. Так что если идея наберет обороты, возможно, на улицах городов вновь появятся телефонные, точнее – голографические, будки.
Электронный нос подберет аромат
Порадовала и индустрия красоты. Как обычно, блистал L'Oréal.
На прошлой выставке бренд порадовал дам принтером Brow Magic для создания идеальной формы бровей. В приложении можно было выбрать толщину, густоту, цвет и т. п. и все это примерить на своем лице при помощи дополненной реальности, а потом – физически подкорректировать брови. Если не понравилось – можно смыть стандартными средствами для снятия макияжа.
На CES 2024 L'Oréal привез футуристичный фен AirLight Pro со встроенным инфракрасным излучателем: вместо горячего воздуха используется свет. Волосы сушатся быстрее, эффективнее и в более щадящем режиме – внутри остается влага, и фризура выглядит более гладкой и блестящей.
Была на стенде и система Scent-Sation для выбора ароматов, которая уже работает в Дубае в Доме моды Yves Saint Laurent. Процесс занимает около 20 минут. На голову надевается специальная нейрогарнитура, использующая электроэнцефалографию, а система искусственного интеллекта отслеживает, как различные участки мозга реагируют на те или иные композиции и какие из запахов вызывают наиболее положительные эмоции. На основании теста составляется эмоциональный профиль и подбираются парфюмерные букеты, идеально подходящие конкретной женщине.
Музыкальный автомобиль
Традиционно CES богат автомобильными инновациями. Расскажем о некоторых из них.
Mercedes-Benz представил интерактивную музыкальную систему MBUX Sound Drive, разработанную в сотрудничестве с известным американским рэпером и мультиинструменталистом Will.i.am. Технология при помощи датчиков и софта реагирует на движение автомобиля – ускорение, стиль вождения, торможение и т. п. – и преобразует это все в мелодии и музыкальные треки.
Фактически автомобиль становится виртуальным музыкальным инструментом, а водитель – аранжировщиком, превращая "и без того исключительные впечатления от вождения Mercedes-AMG в эмоциональное музыкальное путешествие".
Например, пока автомобиль стоит, Sound Drive воспроизводит базовые басы или ударные, добавляя дополнительные звуковые дорожки и инструменты по мере увеличения скорости и маневров. Когда скорость близка к предельной, громкость усиливается: таким образом, вождение становится более интересным, но в то же время водитель не побуждается к превышению. Автоэксперты считают, что такое решение поможет удерживать внимание водителя в дальних монотонных поездках.
В свою очередь, Hyundai показал концепт автомобиля Mobion, у которого все четыре колеса поворачиваются на 90 градусов и он может ездить боком или по диагонали.
Порадовал Hyundai и обновленной версией летающего такси Supernal S-A2. В кабине этого электрического транспорта будущего, помимо пилота, может разместиться от 2 до 4 пассажиров. Крейсерская скорость доходит до 193 км/ч на высоте 457 метров, а дальность полета составляет от 32 до 72 км. Геликоптер очень тихий: во время взлета/посадки уровень шума не превышает 65 дБ, а в полете – и вовсе 45 дБ. На рынок аппарат планируется выпустить в 2028 году.
Домашние умники
На CES в этом году просто царство искусственного интеллекта, который производители интегрируют во всевозможные устройства. Расскажем, как вездесущий ИИ поможет облегчить быт.
Выражение "свет мой зеркальце, скажи", пожалуй, перестало быть сказочной метафорой. Компания Baracoda представила смарт-зеркало BMind, которое тщательно следит за психоэмоциональным состоянием своего владельца. Первая версия, которая дебютировала на прошлогодней CES, анализировала состояние кожи человека и рекомендовала, как привести себя в "товарный вид". На этот раз система, подключенная к ИИ, умеет и в душу влезть: она оценивает мимику и другие параметры, беседует и помогает снять стресс.
При этом дает советы, настрой, учит медитации, дыхательным практикам, использует свет, звук и другие визуальные эффекты, чтобы встряхнуться и войти в новый день бодрым и окрыленным или наоборот – умиротворенно подготовиться почивать. На рынке этот домашний гуру появится в конце года по ориентировочной цене 500 долларов.
Хорошим помощником в хозяйстве станет и обновленный робот-компаньон Ballie от Samsung. Устройство – на все руки мастер: и умным домом управляет, и за домашними питомцами ухаживает и кормит их, и кино может показать. Одна из новых опций модели – встроенный видеопроектор, который определяет положение головы своего владельца (или его питомца) и транслирует изображение на нужную поверхность.
Например, робот может увидеть, что щенок шалит, и проинформировать об этом хозяина, потом покормить животинку и поиграть с ней, запустив на полу проекционную игру. А во время домашнего фитнеса, когда человек лежа делает упражнения, – проецировать на потолок видеоролик и параметры из мобильного приложения. Устройство постоянно изучает и анализирует привычки людей и животных и подстраивается под них.
Инноваторы позаботились не только о бытовых удобствах, но и о комфорте и эффективности на рабочем месте. Так, Shift Robotics показал на CES 2024 последнюю версию своей роботизированной обуви Moonwalkers X. Этот гибрид роликовых коньков и сандалий надевается поверх обычной обуви и ориентирован на работников складов. Система повышает скорость передвижения людей чуть ли не в два-три раза – чтобы летали по ангару как птицы. Но при этом безопасна и оснащена искусственным интеллектом: подстраивается под пользователя, определяя длину шага и скорость ходьбы.
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