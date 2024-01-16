Прозрачный телевизор, летающее такси и умное зеркало. Они уже здесь!

В свою очередь Samsung вынес на суд общественности прозрачные дисплеи Micro LED в разных вариациях – с тонированным стеклом, благодаря чему не видно предметы позади монитора, либо полностью прозрачные. Все они имеют толщину около 1 см, а высокая плотность пикселей делает изображения очень чётким.

Безусловно, устройства выглядят очень эффектно, но приживутся ли они – вопрос открытый. Ведь цена у инноваций будет отнюдь не по карману рядовым обывателям. История уже помнит ажиотаж вокруг 3D-телевизоров – мол, "модно, стильно, молодежно". И где они? Опция просто канула в лету по причине невостребованности.

Надо быть гибким

Как водится, поэкспериментировали с форм-факторами и производители компьютеров и смартфонов.

Например, ASUS представила первый в мире ноутбук с двумя 14-дюймовыми OLED-экранами Zenbook Duo. Это позволяет одновременно решать множество задач. Оба экрана сенсорные и смогут разворачиваться на 180 градусов, имеют разрешение 2880x1800 пикселей. К ним прилагается Bluetooth-клавиатура и подставка. Удобное решение и для работы, когда надо отслеживать одновременно несколько процессов в разных окнах, и для развлечений.

Дисплеи можно размещать в различных вариациях, в том числе ставить "домиком" – чтобы показывать что-то коллеге, сидящему напротив. Начинка у него мощная: в максимальной комплектации девайс оснащён процессором Intel Core Ultra 9, 32 гигабайтами (ГБ) оперативной памяти и накопителем на 2 терабайта (ТБ).

Ноутбук ASUS с двумя OLED-экранами Zenbook Duo Фото: пресс-фото, ASUS