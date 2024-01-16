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Прозрачный телевизор, летающее такси и умное зеркало. Они уже здесь!

Наталья Васильева
, Журналист | Редактор RUS TVNET
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Летающее такси Hyundai Supernal S-A2
Летающее такси Hyundai Supernal S-A2 Фото: пресс-фото, Hyundai

На минувшей неделе в Лас-Вегасе завершилась грандиозная выставка потребительской электроники – Consumer Electronics Show (CES) 2024. Ведущие мировые технические гиганты и стартапы показали свои гаджеты и технологии, продемонстрировав, как мы будем жить в мире, где царствуют искусственный интеллект и виртуальная реальность.

В этом году в культовом мероприятии приняли участие более 4 тыс. компаний и стартапов из 150 стран мира. Были и пять компаний из стран Балтии.

Прозрачное будущее

Одной из самых громких новинок CES, удостоившейся нескольких наград, стал LG SIGNATURE OLED T – прозрачный 77-дюймовый телевизор с беспроводной передачей аудио- и видеосигнала.

Не секрет, что традиционный экран обычно не особо вписывается в интерьер квартиры и смотрится этаким черным "квадратом Малевича". Южнокорейское решение предполагает два режима работы экрана – обычный вариант, когда семья использует телевизор по прямому назначению, и прозрачный, в котором телевизор выполняет роль изысканного дизайнерского аксессуара. Например, его можно превратить в аквариум с экзотическими рыбками, которые будут резвиться в воде или в камин с пылающим огнем, показывать природу, космические пейзажи или падающие лепестки… И все это будет парить в воздухе, как голограмма, гармонично сливаясь с окружающим антуражем.

Прозрачный телевизор LG SIGNATURE OLED T
Прозрачный телевизор LG SIGNATURE OLED T Фото: пресс-фото, LG

Сигналы обрабатывает новейший процессор Alpha 11, кардинально повышающий производительность графики и работу приложений. Компания подчеркивает, что это не прототип – устройство серийное и появится на рынке уже в этом году. Правда, пока не ясно, будет ли телевизор находиться на нынешней достаточно массивной подставке с полочками, либо LG предложит другие варианты.

В свою очередь Samsung вынес на суд общественности прозрачные дисплеи Micro LED в разных вариациях – с тонированным стеклом, благодаря чему не видно предметы позади монитора, либо полностью прозрачные. Все они имеют толщину около 1 см, а высокая плотность пикселей делает изображения очень чётким.

Безусловно, устройства выглядят очень эффектно, но приживутся ли они – вопрос открытый. Ведь цена у инноваций будет отнюдь не по карману рядовым обывателям. История уже помнит ажиотаж вокруг 3D-телевизоров – мол, "модно, стильно, молодежно". И где они? Опция просто канула в лету по причине невостребованности.

Надо быть гибким

Как водится, поэкспериментировали с форм-факторами и производители компьютеров и смартфонов.

Например, ASUS представила первый в мире ноутбук с двумя 14-дюймовыми OLED-экранами Zenbook Duo. Это позволяет одновременно решать множество задач. Оба экрана сенсорные и смогут разворачиваться на 180 градусов, имеют разрешение 2880x1800 пикселей. К ним прилагается Bluetooth-клавиатура и подставка. Удобное решение и для работы, когда надо отслеживать одновременно несколько процессов в разных окнах, и для развлечений.

Дисплеи можно размещать в различных вариациях, в том числе ставить "домиком" – чтобы показывать что-то коллеге, сидящему напротив. Начинка у него мощная: в максимальной комплектации девайс оснащён процессором Intel Core Ultra 9, 32 гигабайтами (ГБ) оперативной памяти и накопителем на 2 терабайта (ТБ).

Ноутбук ASUS с двумя OLED-экранами Zenbook Duo
Ноутбук ASUS с двумя OLED-экранами Zenbook Duo Фото: пресс-фото, ASUS

Еще одна новинка от ASUS - портативный складной OLED-монитор ZenScreen Fold. У него 17,3-дюймовый экран, а шарнир в форме капли делает линию сгиба практически незаметной. Это позволяет комфортно работать в пути и в командировке – не мучиться на маленьком экране ультрабука, а развернуть полноценное рабочее место. Монитор оснащен двумя портами USB Type-C, а также портом Mini HDMI, что позволяет использовать его с различными устройствами – от ноутбуков до цифровых камер. Весит дисплей 1,2 кг.

Samsung же решил усовершенствовать складные смартфоны. На выставке южнокорейский производитель показал прототип устройства Flex In & Out Flip с гибким дисплеем, который может складываться в обе стороны. Когда гаджет сложен экраном наружу, одна половина короче другой – чтобы не заслонять камеру и было видно несколько управляющих элементов.

Старая добрая простота

Примечательно, что повышенное внимание обозревателей привлекли не только супернавороченные девайсы, но и устройства, отличающиеся простотой и минимализмом.

Гаджет R1 от стартапа Rabbit
Гаджет R1 от стартапа Rabbit Фото: пресс-фото, Rabbit

Так, одной из сенсаций CES 2024 стал гаджет R1 от стартапа Rabbit, замахнувшийся на роль альтернативного смартфона. Симпатичное устройство миниатюрное: с 2,88-дюймовым сенсорным дисплеем, поворотной камерой и роликом для управления. Имеются также микрофоны и физическая кнопка.

Изюминка девайса в том, что все управление осуществляется голосовыми командами, а запросы обрабатывает мощная система искусственного интеллекта.

Сенсорный же экран в основном служит чисто для контроля – никакие приложения ручками открывать не надо. Система может взаимодействовать с любым мобильным приложением – от доставки еды до вызова такси, запуска музыки и обработки фото и видео, а также интегрируется с умным домом и нейросетями.

Более сложным манипуляциям ее нужно обучать – но это происходит достаточно просто. Разработчики продемонстрировали, как система лихо вносит правки в электронную таблицу и отправляет ее по почте, изучает содержимое холодильника и советует, что приготовить, и т. п.

Стоит гаджет 199 долларов. Первую партию в 10 тыс. единиц продали чуть ли не за сутки, а сейчас принимают предзаказы.

Повышенный интерес у аудитории вызвал и чехол для iPhone с QWERTY-клавиатурой от Clicks Technology. По сути, шедевр Стива Джобса облачили в "бабушкин" наряд старых добрых коммуникаторов и превратили в BlackBerry (или Nokia E72 образца 2009 года). Оболочка интегрируется грамотно и удобно, так что аналитики известных заморских изданий начали рассуждать о том, не станет ли 2024 год началом эпохи ренессанса физической клавиатуры?

iPhone с QWERTY-клавиатурой от Clicks Technology
iPhone с QWERTY-клавиатурой от Clicks Technology Фото: пресс-фото, Clicks Technology

Продемонстрировали на выставке и инновационные решения голографической видеосвязи Holobox от компании Holoconnects. Вместо скучного видеозвонка можно создать трехмерную голограмму собеседника в полный рост и беседовать как бы с ним вживую с эффектом присутствия. Правда, для этого требуются специальные кабинки, где проходят все сканирования и преобразования. Так что если идея наберет обороты, возможно, на улицах городов вновь появятся телефонные, точнее – голографические, будки.

Электронный нос подберет аромат

Порадовала и индустрия красоты. Как обычно, блистал L'Oréal.

На прошлой выставке бренд порадовал дам принтером Brow Magic для создания идеальной формы бровей. В приложении можно было выбрать толщину, густоту, цвет и т. п. и все это примерить на своем лице при помощи дополненной реальности, а потом – физически подкорректировать брови. Если не понравилось – можно смыть стандартными средствами для снятия макияжа.

На CES 2024 L'Oréal привез футуристичный фен AirLight Pro со встроенным инфракрасным излучателем: вместо горячего воздуха используется свет. Волосы сушатся быстрее, эффективнее и в более щадящем режиме – внутри остается влага, и фризура выглядит более гладкой и блестящей.

Scent-Sation от L'Oréal
Scent-Sation от L'Oréal Фото: пресс-фото, L'Oréal

Была на стенде и система Scent-Sation для выбора ароматов, которая уже работает в Дубае в Доме моды Yves Saint Laurent. Процесс занимает около 20 минут. На голову надевается специальная нейрогарнитура, использующая электроэнцефалографию, а система искусственного интеллекта отслеживает, как различные участки мозга реагируют на те или иные композиции и какие из запахов вызывают наиболее положительные эмоции. На основании теста составляется эмоциональный профиль и подбираются парфюмерные букеты, идеально подходящие конкретной женщине.

Музыкальный автомобиль

Традиционно CES богат автомобильными инновациями. Расскажем о некоторых из них.

Mercedes-Benz представил интерактивную музыкальную систему MBUX Sound Drive, разработанную в сотрудничестве с известным американским рэпером и мультиинструменталистом Will.i.am. Технология при помощи датчиков и софта реагирует на движение автомобиля – ускорение, стиль вождения, торможение и т. п. – и преобразует это все в мелодии и музыкальные треки.

Фактически автомобиль становится виртуальным музыкальным инструментом, а водитель – аранжировщиком, превращая "и без того исключительные впечатления от вождения Mercedes-AMG в эмоциональное музыкальное путешествие".

Например, пока автомобиль стоит, Sound Drive воспроизводит базовые басы или ударные, добавляя дополнительные звуковые дорожки и инструменты по мере увеличения скорости и маневров. Когда скорость близка к предельной, громкость усиливается: таким образом, вождение становится более интересным, но в то же время водитель не побуждается к превышению. Автоэксперты считают, что такое решение поможет удерживать внимание водителя в дальних монотонных поездках.

В свою очередь, Hyundai показал концепт автомобиля Mobion, у которого все четыре колеса поворачиваются на 90 градусов и он может ездить боком или по диагонали.

Порадовал Hyundai и обновленной версией летающего такси Supernal S-A2. В кабине этого электрического транспорта будущего, помимо пилота, может разместиться от 2 до 4 пассажиров. Крейсерская скорость доходит до 193 км/ч на высоте 457 метров, а дальность полета составляет от 32 до 72 км. Геликоптер очень тихий: во время взлета/посадки уровень шума не превышает 65 дБ, а в полете – и вовсе 45 дБ. На рынок аппарат планируется выпустить в 2028 году.

Домашние умники

На CES в этом году просто царство искусственного интеллекта, который производители интегрируют во всевозможные устройства. Расскажем, как вездесущий ИИ поможет облегчить быт.

Смарт-зеркало BMind от Baracoda
Смарт-зеркало BMind от Baracoda Фото: пресс-фото, Baracoda

Выражение "свет мой зеркальце, скажи", пожалуй, перестало быть сказочной метафорой. Компания Baracoda представила смарт-зеркало BMind, которое тщательно следит за психоэмоциональным состоянием своего владельца. Первая версия, которая дебютировала на прошлогодней CES, анализировала состояние кожи человека и рекомендовала, как привести себя в "товарный вид". На этот раз система, подключенная к ИИ, умеет и в душу влезть: она оценивает мимику и другие параметры, беседует и помогает снять стресс.

При этом дает советы, настрой, учит медитации, дыхательным практикам, использует свет, звук и другие визуальные эффекты, чтобы встряхнуться и войти в новый день бодрым и окрыленным или наоборот – умиротворенно подготовиться почивать. На рынке этот домашний гуру появится в конце года по ориентировочной цене 500 долларов.

Робот-компаньон Ballie от Samsung
Робот-компаньон Ballie от Samsung Фото: пресс-фото, Samsung

Хорошим помощником в хозяйстве станет и обновленный робот-компаньон Ballie от Samsung. Устройство – на все руки мастер: и умным домом управляет, и за домашними питомцами ухаживает и кормит их, и кино может показать. Одна из новых опций модели – встроенный видеопроектор, который определяет положение головы своего владельца (или его питомца) и транслирует изображение на нужную поверхность.

Например, робот может увидеть, что щенок шалит, и проинформировать об этом хозяина, потом покормить животинку и поиграть с ней, запустив на полу проекционную игру. А во время домашнего фитнеса, когда человек лежа делает упражнения, – проецировать на потолок видеоролик и параметры из мобильного приложения. Устройство постоянно изучает и анализирует привычки людей и животных и подстраивается под них.

Роботизированная обувь Moonwalkers X от Shift Robotics
Роботизированная обувь Moonwalkers X от Shift Robotics Фото: пресс-фото, Shift Robotics

Инноваторы позаботились не только о бытовых удобствах, но и о комфорте и эффективности на рабочем месте. Так, Shift Robotics показал на CES 2024 последнюю версию своей роботизированной обуви Moonwalkers X. Этот гибрид роликовых коньков и сандалий надевается поверх обычной обуви и ориентирован на работников складов. Система повышает скорость передвижения людей чуть ли не в два-три раза – чтобы летали по ангару как птицы. Но при этом безопасна и оснащена искусственным интеллектом: подстраивается под пользователя, определяя длину шага и скорость ходьбы.

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