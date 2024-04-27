Видео Молодая водитель возле Риги сбила девочку-подростка: можно ли было избежать аварии?

LTV анализирует, нет ли оснований для другой организации движения в месте, где пострадал ребенок, как об этом за несколько лет до происшествия просили местные жители.

Автобусная остановка Kultūras nams находится на обочине автодороги P4 в Рижском районе рядом с Улброкой. При переходе через шоссе совсем рядом находится широко посещаемый дом культуры Ulbrokas pērle. Здесь движение очень интенсивное, а разрешенная скорость движения - 90 километров в час.

При переходе дороги девочку сбил автомобиль. Дана была доставлена в больницу, где ее жизнь была спасена.

В рамках уголовного процесса по факту произошедшего ведется досудебное расследование, ожидаются результаты экспертиз, и вопросов больше, чем ответов.

Известно, что водитель очень молодая, получила водительское удостоверение около года назад.

На месте, где сбили Дану, ДТП не редкость. Это подтверждает не только статистика Госполиции, но и наблюдения работников соседнего сервиса.

Во время написания сюжета LTV получило от Latvijas Valsts ceļi сообщение о том, что их специалисты пересмотрят участок P4 повторно. Если специалисты сочтут необходимым, то примут решение об изменениях в организации движения.

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