Видео Молодая водитель возле Риги сбила девочку-подростка: можно ли было избежать аварии?

В начале марта 13-летняя Дана, направляясь из школы домой, вышла на автобусную остановку на автодороге P4. Однако в тот день она не добралась до дома, сообщает Panorāma.
LTV анализирует, нет ли оснований для другой организации движения в месте, где пострадал ребенок, как об этом за несколько лет до происшествия просили местные жители.
Автобусная остановка Kultūras nams находится на обочине автодороги P4 в Рижском районе рядом с Улброкой. При переходе через шоссе совсем рядом находится широко посещаемый дом культуры Ulbrokas pērle. Здесь движение очень интенсивное, а разрешенная скорость движения - 90 километров в час.
При переходе дороги девочку сбил автомобиль. Дана была доставлена в больницу, где ее жизнь была спасена.
В рамках уголовного процесса по факту произошедшего ведется досудебное расследование, ожидаются результаты экспертиз, и вопросов больше, чем ответов.
Известно, что водитель очень молодая, получила водительское удостоверение около года назад.
На месте, где сбили Дану, ДТП не редкость. Это подтверждает не только статистика Госполиции, но и наблюдения работников соседнего сервиса.
Во время написания сюжета LTV получило от Latvijas Valsts ceļi сообщение о том, что их специалисты пересмотрят участок P4 повторно. Если специалисты сочтут необходимым, то примут решение об изменениях в организации движения.
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