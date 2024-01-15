Газ для отопления - только как исключение

В настоящее время в Риге действуют принятые в 2019 году правила регулирования отопительного оборудования, которые недостаточно детализированы, например, не допускают исключений в связи с установкой декоративных каминов, не дают возможности снизить загрязнение с помощью фильтров и других технологий, а также снизить энергетическую зависимость.

"Действующие нормативы не являются гибкими, существуют различные ограничения, которые определяются без оценки зданий по их характеру, поэтому сейчас нормативы пересматриваются. Это делается еще и потому, что Министерство охраны среды и регионального развития требует включения конкретных условий, которые позволили бы еще больше снизить загрязнение воздуха в городе, способствовать использованию возобновляемых источников энергии, а также подключению к централизованной системе отопления", - говорит директор Рижского энергетического агентства Янис Икауниекс.

По его словам, децентрализованное теплоснабжение в Риге является значительным источником загрязнения твердыми частицами, оксидами азота и углекислым газом.

Новые правила предусматривают снижение загрязнения воздуха там, где оно превышает нормы, а также сокращение выбросов CO2 за счет ограничений на использование газа и биотоплива и содействия подключению к централизованному теплоснабжению или использованию источников тепла, не вызывающих выбросов.

На вопрос о конкретных ограничениях, с которыми рижанам придется столкнуться в будущем, Икауниекс отвечает, что, как и сейчас, самоуправления не будут выдавать разрешения на использование угля, а также торфа и дизельного топлива.

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