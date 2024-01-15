Осужденный экс-мэр Владивостока отправился воевать в Украину

Олег Гуменюк, был мэром Владивостока с 2018 по 2021 год, а в прошлом году был осужден за получение взятки на сумму 38 миллионов рублей (около 394 тысяч евро) и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Адвоката экс-мэра Александр Китаев рассказал российским СМИ, что Гуменюк получил предписание, по которому должен был явиться в воинскую часть еще 22 декабря. Адвокат сообщил, что не знает, где сейчас находится его подзащитный, но он "должен пройти подготовку на одном из полигонов".

В социальных сетях распространились фотографии, на которых среди других военнослужащих можно увидеть человека, похожего на Гуменюка и с оружием в руках.

Россия сделала все возможное для пополнения рядов своих солдат в Украине, в том числе отправила тысячи заключенных прямо из тюрем страны на фронт.

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