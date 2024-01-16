В Латвии - самые слабые инвесторы стран Балтии

Министр финансов Эстонии Март Вырклаэв, например, предложил вывести на биржу дочерние компании Eesti Energia - Elektrilevi и Enefit, а также увеличить долю котировки акций Enefit Green. Как сообщают эстонские СМИ, на бирже планируется разместить акции и других государственных компаний.

Эстонцы намерены подготовить компании к выходу на биржу, а затем дождаться подходящих рыночных условий. По словам министра финансов, в период 2024-2026 гг. ежегодно на биржу может выходить одна компания, так как реакция инвесторов в таком случае будет сильнее, чем если бы все компании вышли на биржу одновременно.

"Чтобы наши компании были успешными, нам в любом случае придется привлекать инвесторов из соседних стран, а в случае самых крупных компаний - обязательно иностранных и международных инвесторов. Это непростая задача, учитывая наше географическое положение, а также геополитическую ситуацию и ситуацию с безопасностью в регионе. Поэтому мы должны сосредоточиться на уникальности наших предложений и на выходе на биржу сильных компаний", - говорит председатель правления INVL Asset Management Андрей Мартынов.

Говоря о государственных компаниях, Мартынов подчеркивает, что первое предложение должно быть самым сильным, чтобы Латвия не потеряла преимущество уже "на первом выстреле". К сожалению, не все кандидаты для выхода на биржу, которые сейчас называются в числе первых, соответствуют этим критериям.

Хотя полный список компаний, акции которых планируется котировать на бирже, пока не обнародован, рассматриваются такие государственные предприятия, как airBaltic, Latvijas Mobilais telefons, Tet, Latvijas Vēja parki, а также муниципальные предприятия Риги - Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas ūdens и Rīgas siltums.

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