Rīgas siltums планирует летом снизить тариф. Несущественно

Как сообщили агентству LETA на предприятии, 8 января Rīgas siltums подало в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) новый тариф на теплоэнергию. Планируется, что с 1 июня он составит 87,52 евро за мегаватт-час и будет на 0,06% меньше ныне действующего тарифа.

По информации на сайте предприятия, с 1 октября 2023 года действует тариф на теплоэнергию в размере 87,57 евро за мегаватт-час.

Изменения тарифа на тепловую энергию связаны с изменениями постоянной части тарифа. Чаще всего тариф на теплоэнергию меняется в результате колебаний цен на топливо и закупленную тепловую энергию, поясняет предприятие.

Предприятие отмечает, что в 2023 году в четыре раза снизило тариф на теплоэнергию, внеся изменения в переменную часть тарифа.

Новый тариф оценит SPRK.

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