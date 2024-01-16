Принадлежащее Latvenergo предприятие построит ветропарк в Литве за 30 млн евро

Как сообщила Elektrum Lietuva, компания переняла у частных застройщиков, название которых не раскрывается, компанию, имеющую разрешение на строительство ветропарка мощностью до 15 мегаватт (МВт).

Сумму сделки и другие подробности предприятие не раскрывает.

Руководитель Elektrum Lietuva Мартин Гига пояснил, что сделка соответствует цели компании и владеющей ею группы по укреплению позиции лидера в производстве зеленой энергии в регионе.

Как рассказал Гига, уже получено разрешение на установку неподалеку от Науйойи-Акмяне трех турбин, каждая мощностью 5 МВт.

Планируется, что производство электричества в новом ветропарке начнется во второй половине 2025 года. Ожидается, что в год будет производиться 54 000 мегаватт-часов электричества, которое компания будет продавать как непосредственно клиентам, так и на рынке.

Это первый ветропарк, который реализует Elektrum Lietuva.

"Latvenergo" объявило о планах по установке в Латвии вместе с Latvijas valsts meži примерно 130 ветряных турбин общей мощностью 800 МВт.

Группа также интересуется возможностями строительства ветряных парков на побережье.

Литовская деловая газета Verslo žinios в декабре сообщала, что Elektrum Lietuva планирует к 2030 году инвестировать в ветропарки около 1,3 млрд евро.

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