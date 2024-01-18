В прошлом году из РФ в Латвию ввезено на 51,5% больше зерновых продуктов

За 11 месяцев прошлого года Латвия импортировала из России 333 225 тонн зерновых продуктов, что на 51,5% больше, чем за соответствующий период 2022 года, когда было ввезено 219 959 тонн, сообщили агентству LETA в Службе государственных доходов (VID).
В то же время стоимость импортированных из России зерновых за 11 месяцев 2023 года достигла 73,529 млн евро, что на 11,4% больше, чем за 11 месяцев 2022 года.
В том числе кукуруза за 11 месяцев прошлого года была ввезена из России в количестве 237 093 тонн, рожь - 45 987 тонн, пшеница и пшенично-ржаная смесь - 41 140 тонн, тритикале - 986 тонн и ячмень - 20 тонн.
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года импорт кукурузы увеличился на 68,4%, ржи - на 44,9%, пшеницы и смеси пшеницы и ржи - на 19,6%, в то время как импорт тритикале снизился на 84,3%. Ячмень в учетном периоде 2022 года не импортировался.
Представители VID пояснили, что товары, прошедшие процедуру импорта или выпущенные для свободного обращения, приобретают статус товаров Европейского союза (ЕС) и свободно циркулируют на территории ЕС. Их можно потреблять в Латвии или перевозить в другое государство-член ЕС без прохождения таможенных процедур, включая транзит.
В то же время таможенное управление VID не располагает информацией о зерне, фактически потребленном в Латвии или отправленном в другие страны ЕС.
Данные также показывают, что за 11 месяцев прошлого года из России через Латвию транзитом было перевезено 1,975 млн тонн зерновых продуктов, что в 2,3 раза больше, чем за соответствующий период 2022 года, когда через Латвию было перевезено 861 068 тонн зерновых.
В том числе перевезено 1,563 млн тонн пшеницы и смеси пшеницы и ржи, 261 175 тонн кукурузы, 100 983 тонны ячменя, 43 266 тонн ржи, 4029 тонн тритикале, 2091 тонна овса, 878 тонн риса и 157 тонн сорго.
По сравнению с 11 месяцами 2022 года в прошлом году транзит пшеницы и пшенично-ржаной смеси увеличился в 2,3 раза, кукурузы - на 97,9%, ржи - на 12,8%, зернового сорго - на 2%. Тритикале за 11 месяцев было перевезено на 68,9% меньше, чем за соответствующий период 2022 года, а риса - на 23% меньше.
В то же время значительно увеличился транзит ячменя и овса: если за 11 месяцев 2022 года было перевезено 49 тонн ячменя, то за 11 месяцев прошлого года - 100 983 тонны, а объем транзита овса увеличился в 16 раз.
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