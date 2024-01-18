В прошлом году из РФ в Латвию ввезено на 51,5% больше зерновых продуктов

В то же время стоимость импортированных из России зерновых за 11 месяцев 2023 года достигла 73,529 млн евро, что на 11,4% больше, чем за 11 месяцев 2022 года.

В том числе кукуруза за 11 месяцев прошлого года была ввезена из России в количестве 237 093 тонн, рожь - 45 987 тонн, пшеница и пшенично-ржаная смесь - 41 140 тонн, тритикале - 986 тонн и ячмень - 20 тонн.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года импорт кукурузы увеличился на 68,4%, ржи - на 44,9%, пшеницы и смеси пшеницы и ржи - на 19,6%, в то время как импорт тритикале снизился на 84,3%. Ячмень в учетном периоде 2022 года не импортировался.

Представители VID пояснили, что товары, прошедшие процедуру импорта или выпущенные для свободного обращения, приобретают статус товаров Европейского союза (ЕС) и свободно циркулируют на территории ЕС. Их можно потреблять в Латвии или перевозить в другое государство-член ЕС без прохождения таможенных процедур, включая транзит.

В то же время таможенное управление VID не располагает информацией о зерне, фактически потребленном в Латвии или отправленном в другие страны ЕС.