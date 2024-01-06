Латвия - второй по величине импортер российских продуктов питания в ЕС

Минземледелия отмечает, что за первые десять месяцев 2023 года страны ЕС в целом импортировали из России продукцию на сумму 2,2 млрд евро, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 10% больше, а по сравнению с периодом 2022 года - на 15% меньше.

Латвия в 2023 году с января по октябрь импортировала 12% от общей стоимости импорта ЕС из России, заняв по этому показателю второе место среди стран ЕС. За соответствующий период Латвия импортировала российские сельскохозяйственные и продовольственные продукты на сумму 280 млн евро, а Испания - на сумму 281 млн евро.

За десять месяцев 2023 года 90% от стоимости латвийского импорта из России составляли четыре группы продуктов. Остатки пищевой промышленности, в основном, брикеты из семян подсолнечника, мякоть свеклы для корма скота, брикеты из семян рапса, составили 44%, зерновые, в основном кукуруза, рожь и пшеница, составили 24%, овощи, в основном, горох - 14%, а жиры и масла, в основном рапсовое масло и жмых от масел - 8%.

В том числе за десять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до войны в Украине импорт овощей вырос на 126%, зерновых - на 71%, семян масличных, растений и фруктов - на 43%, а рыбы - на 35%.

Среди шести крупнейших импортеров в ЕС - Испания, Латвия, Нидерланды, Германия, Италия и Польша, которые вместе с Латвией с января по октябрь 2023 года импортировали из России сельскохозяйственные и продовольственные продукты на сумму 1,5 млрд евро, что составляет 67% от общего импорта ЕС из России.

По мнению Минземледелия, зависимость всего ЕС, в том числе Латвии, от торговли российскими минеральными удобрениями, кормами, продуктами питания и энергией должна быть прекращена.

"Эти товары не являются незаменимыми и их закупка финансирует проводимую Россией войну в Украине", - сказано в докладе.

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