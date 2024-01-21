Политики скептически относятся к возможности ограничения импорта российского зерна в Европу

Термин "катастрофа" можно было бы использовать для описания того, что произойдет с латвийскими железными дорогами, если будут приостановлены поставки зерна.

За последние 10 месяцев прошлого года импорт зерна из России в Латвию был в 3,2 раза выше, чем до начала войны в Украине. Общий транзит зерна в Латвию из России составил 1,94 миллиона тонн - что на 97% больше, чем в 2022 году.

Зерно и другую сельскохозяйственную продукцию российского происхождения переваливают в латвийских портах 18 компаний. Больше всего - 71 процент грузов идет через Лиепайский порт.

Большую часть перевозит LDZ Cargo, дочернее предприятие Latvijas dzelzceļš. Стоимость перевозки этих грузов позволяет обеспечивать содержание путей. Если грузы прекратятся, это станет существенным ударом по компании и железнодорожной инфраструктуре.

Latvijas dzelzceļš продолжают обслуживать российские грузы не только в Латвии. В Эстонии ее дочерняя компания Ldz Cargo перевозит пальмовое масло из порта Палдиски в Россию. Объем составляет примерно 250 тыс. тонн в год.

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут запретила эстонской железнодорожной компании обслуживать российские грузы с 2023 года. Эту нишу заняла компания Ldz Cargo.

Министр сообщения Латвии недоволен деятельностью компании в Эстонии. Но резкие шаги по прекращению деятельности железнодорожной компании могут иметь катастрофические финансовые последствия. Поэтому и здесь нужно выжидать и планировать.

В конце года Latvijas dzelzceļš получили от государства дополнительно 10 миллионов евро. Министр сообщения Каспар Бришкенс утверждает, что это позволило выплатить зарплату сотрудникам.

В прошлом государство также выплатило госкомпании несколько десятков миллионов евро субсидий, поскольку у нее возникли проблемы с обеспечением содержания железнодорожных путей из-за снижения объемов грузов. Неофициально известно, что компания просила у министерства 40 миллионов евро из государственного бюджета.

Чтобы решить финансовые проблемы и не просить дополнительных денег каждые несколько месяцев, будет проведен аудит железнодорожной системы.

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