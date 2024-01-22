"Значительные перемены": Рижский аэропорт расскажет о новом бренде и планах развития

В пресс-конференции примут участие председатель правления аэропорта Лайла Одиня и соучредитель SIA Asketic Микелис Баштикс.

Пресс-конференция состоится в 11:00 в VIP-центре аэропорта.

Как отметили в аэропорту,

в ближайшие годы его ждут значительные перемены в связи со строительством нового пассажирского терминала и сопутствующей транспортной инфраструктуры.

В среднесрочной перспективе аэропорт "Рига" планирует создать вокруг аэропорта город нового типа, чтобы еще больше усилить его роль как регионального авиацентра. В этом году аэропорт начнет строительство нового пассажирского терминала, а также введет новый бренд.

В феврале 2023 года победителем объявленного аэропортом конкурса на разработку нового бренда и визуальной идентичности стала компания Asketic, предложившая услуги за 92 607 евро.

За 11 месяцев прошлого года Рижский аэропорт обслужил 6,141 млн пассажиров, что на 24,8% больше, чем за тот же период 2022 года.

В 2022 году пассажиропоток в аэропорту составил 5,381 млн человек, что в 2,3 раза больше 2022 года (2,353 млн), но на 31% меньше, чем в 2019 году, когда в аэропорту было обслужено 7,798 млн пассажиров.

Оборот Рижского аэропорта за девять месяцев 2023 года составил 54,512 млн евро, что на 30,8% больше, чем за тот же период годом ранее, а прибыль выросла на 72% до 5,268 млн евро.

Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим авиаузлом в странах Балтии.

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