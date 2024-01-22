В прошлом году airBaltic перевезла на 36% больше пассажиров

Гаусс также подчеркнул, что airBaltic является рентабельным предприятием, что важно, поскольку авиакомпания пережила не только пандемию, но и переживает войну, которая оказывает существенное влияние на авиакомпании, близкие к российской границе.

"Результаты 2023 года показывают, что мы можем это компенсировать. И пандемия, и война изменили способ нашей деятельности как компании. Поэтому было бы неверно утверждать, что мы преодолели влияние войны, поскольку если рассматривать стратегическую позицию airBaltic как средства соединения между западом и Востоком, то мы больше не обеспечиваем соединения ни с Россией, ни с Белоруссией, ни с Украиной. Поэтому мы компенсировали влияние войны, но это влияние все еще есть и никуда не исчезло ", - сказал Гаусс.

По его словам, то, что авиакомпания не может летать на восток, по-прежнему существенно влияет на расходы, а также усложняет работу, поэтому airBaltic работает над тем, чтобы в будущем вернуться в Украину.

"Однако в финансовом плане, по доходам, по производительности airBaltic уже в прошлом году превысила показатели 2019 года. В этом году мы будем расти еще больше ", - сказал Гаусс.

Как сообщалось, airBaltic в 2022 году перевезла в общей сложности 3,34 млн пассажиров, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, однако на 33,8% меньше, чем до пандемии Covid-19, - в 2019 году.

Оборот концерна airBaltic в 2022 году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро. За девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года оборот концерна airBaltic увеличился на 40,8% и составил 510,632 млн евро. За девять месяцев прошлого года компания получила прибыль в размере 9,122 млн евро в противоположность убыткам годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а компании Aircraft Leasing 1, которая принадлежит датскому бизнесмену Ларсу Тусену, - 2,03%.

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