В прошлом году airBaltic перевезла на 36% больше пассажиров

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в прошлом году перевезла около 4,5 млн пассажиров, что на 36% больше, чем в 2022 году, сообщили агентству LЕТА представители компании.
В 2023 году airBaltic выполнила в общей сложности более 44 000 полетов, что на 18% больше, чем годом ранее.
По данным компании, самыми популярными пунктами назначения airBaltic в прошлом году были Амстердам, Барселона, Дубай, Лондон, Париж, Таллин, Тампере, Тенерифе, Вена и Вильнюс.
Кроме того, в 2023 году airBaltic перевезла более 9400 тонн грузов.
Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в интервью агентству LЕТА заявил, что в 2023 году около 4,5 млн пассажиров были перевезены регулярными рейсами авиакомпании, однако airBaltic выполняла также чартерные рейсы, кроме того, самолеты и экипажи airBaltic выполняли полеты по заказу других авиакомпаний, однако эти перевезенные пассажиры не учитывались в сводке авиакомпании.
На вопрос, удовлетворен ли он ростом числа пассажиров после пандемии, Гаусс ответил утвердительно.
"Если мы посмотрим на обобщенную Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) информацию, то окажется, что на самом деле мы немного опережаем своих коллег. Мы близки к числу пассажиров 2019 года, которое составило 5 млн", - сказал Гаусс, добавив, что хотя пассажиры, перевезенные для других авиакомпаний, не учитываются в статистике airBaltic, продуктивность предприятия, количество сотрудников и использованных воздушных судов было больше, и, как следствие, масштабы деятельности компании были даже выше, чем в 2019 году.
Гаусс также подчеркнул, что airBaltic является рентабельным предприятием, что важно, поскольку авиакомпания пережила не только пандемию, но и переживает войну, которая оказывает существенное влияние на авиакомпании, близкие к российской границе.
"Результаты 2023 года показывают, что мы можем это компенсировать. И пандемия, и война изменили способ нашей деятельности как компании. Поэтому было бы неверно утверждать, что мы преодолели влияние войны, поскольку если рассматривать стратегическую позицию airBaltic как средства соединения между западом и Востоком, то мы больше не обеспечиваем соединения ни с Россией, ни с Белоруссией, ни с Украиной. Поэтому мы компенсировали влияние войны, но это влияние все еще есть и никуда не исчезло ", - сказал Гаусс.
По его словам, то, что авиакомпания не может летать на восток, по-прежнему существенно влияет на расходы, а также усложняет работу, поэтому airBaltic работает над тем, чтобы в будущем вернуться в Украину.
"Однако в финансовом плане, по доходам, по производительности airBaltic уже в прошлом году превысила показатели 2019 года. В этом году мы будем расти еще больше ", - сказал Гаусс.
Как сообщалось, airBaltic в 2022 году перевезла в общей сложности 3,34 млн пассажиров, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, однако на 33,8% меньше, чем до пандемии Covid-19, - в 2019 году.
Оборот концерна airBaltic в 2022 году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро. За девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года оборот концерна airBaltic увеличился на 40,8% и составил 510,632 млн евро. За девять месяцев прошлого года компания получила прибыль в размере 9,122 млн евро в противоположность убыткам годом ранее.
Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а компании Aircraft Leasing 1, которая принадлежит датскому бизнесмену Ларсу Тусену, - 2,03%.
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