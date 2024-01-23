Гаусс: главная проблема в рефинансировании облигаций airBaltic - геополитические риски

"В настоящее время мы делаем все возможное, чтобы такое решение стало возможным. Если позиция airBaltic будет недостаточно хороша, если ситуация на финансовых рынках будет недостаточно хороша, если обострятся военные действия или произойдет еще что-то непредвиденное, мы не будем проводить IPO и продолжим работу в прежнем режиме. Сейчас наш приоритет - облигации, потому что их рефинансирование зависит от таких вещей, как война или готовность глобальных инвесторов вкладывать деньги в Балтии", - сказал исполнительный директор airBaltic.

"Возникает вопрос, что будет, если IPO не состоится во второй половине 2024 года? Тогда мы сделаем это в 2025 году. С точки зрения требований Евросоюза, мы можем сделать это даже до 2027 или 2028 года. Но наша цель - вторая половина этого года", - сказал Гаусс, добавив, что очень рад тому, что Эстония и Литва уже публично выразили свою заинтересованность в приобретении акций airBaltic.

"Я знаю, что в Латвии иногда сомневаются в будущем airBaltic, говорят, что в компании нехорошо то или это. Но как это согласуется с заявлениями двух соседних стран о том, что они были бы заинтересованы в покупке акций airBaltic? Поэтому я очень рад, что этот интерес был четко выражен. Они понимают, каково влияние авиакомпании на соседние страны, поэтому очень логично сказать: пусть у нас больше нет собственной авиакомпании, но у нас есть авиакомпания, которая работает так, как будто она наша собственная. Как мы можем стать ее акционерами? Я считаю, что это очень хороший шаг", - сказал Гаусс.

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