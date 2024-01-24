Советы, как насладиться безопасной пробежкой в тандеме с собакой зимой

Низкая температура, снежная погода и короткие дни - трудно найти мотивацию для активного отдыха зимой. Если вы - заядлый бегун и ищете дополнительный стимул, чтобы вырваться из дома, собака может стать надежным компаньоном в тренировках и источником вдохновения. Однако, прежде чем отправиться на пробежку вместе с собакой, If Apdrošināšana вместе с ветеринаром Иритой Цирите делится советами, как правильно подготовить питомца к физической нагрузке.
Зима - это время, когда соблазн свернуться калачиком на диване под одеялом зачастую сильнее желания заняться спортом на свежем воздухе. Однако владельцы собак прекрасно знают, что значит, когда собака с виляющим хвостом и радостным видом стоит у двери и приглашает хозяина поиграть на свежем воздухе. Если хотите заменить прогулку на пробежку на свежем воздухе, собака может стать прекрасным компаньоном.
"Прежде чем отправиться на пробежку, важно критически оценить температуру воздуха. Для пробежек с неопытной собакой рекомендуем владельцам собак, чтобы температура воздуха не была ниже -5 °С, тогда как, например, для короткошерстных пород собак, чтобы собака чувствовала себя комфортно во время активности на свежем воздухе, рекомендуются даже более высокие температуры. Чтобы быть уверенным, что собака захочет бегать с вами, она должна быть достаточно обучена ходить на поводке и выполнять команды хозяина, например "рядом" или "ко мне". Тогда владелец может быть уверен, что сможет получать удовольствие от пробежки, в том числе и без поводка, в местах, где это разрешено", - говорит ветеринарный врач Ирита Цирите.
Также следует учитывать возраст и состояние здоровья животного, например, щенок определенно не станет хорошим компаньоном по пробежке, поскольку его кости еще находятся в стадии роста и формирования, поэтому ветеринар И. Цирите рекомендует подождать минимум до достижения возраста полутора лет, причем это касается абсолютно всех пород собак. Если только собака не является гигантской породы, пробежки на короткие дистанции (около 800 м) можно начинать с возраста 8–9 месяцев, при этом щенок бежит рядом (что важно - его нельзя тянуть). Также следует внимательно оценивать состояние здоровья животного, нет ли у него проблем с суставами, а бег, возможно, лучше заменить небольшой прогулкой.
Стоит знать, что есть породы собак, которые больше подойдут для спринтерских дистанций, другие же продемонстрируют свою выносливость на более длинных дистанциях. На спринтерских дистанциях себя прекрасно проявляют такие породы, как афганская борзая, итальянская борзая, салюки и уиппет. В свою очередь, если думаете о ежедневных пробежках на более длинные дистанции, для этого идеально подойдут бордер-колли, далматинец или сибирский хаски. Однако представители таких пород, как, например, английский бульдог, мопс или корги, больше подойдут в качестве компаньонов для прогулок, поскольку они генетически не предрасположены к бегу.
Советы для безопасной пробежки
Спланируйте маршрут. Если до сих пор вы привыкли бегать без собаки, сначала разумно было бы спланировать маршрут, чтобы ясно осознавать, что он выполним вместе с собакой. Городская среда - не лучший выбор ни в одно время года, поскольку бег по твердой поверхности негативно влияет на здоровье суставов, а зимой улицы еще могут быть и скользкими, и посыпанными солью. Поэтому на пробежку с собакой лучше будет отправиться за пределы городской суеты, например, по лесным тропинкам. Если есть желание выбрать рельефный маршрут, следует помнить, что есть породы собак, которые больше подходят для преодоления препятствий и бега по неровному рельефу, тогда как другие - лучше подходят для передвижения по ровным поверхностям и открытым полям.
Выберите дистанцию соответствующей длины. Собаки, как и люди, без предшествующего опыта не могут сразу пробежать 5, 10 и более километров, а это значит, что пробежки следует начинать постепенно. Сначала, отправляясь с собакой, например, на прогулку, один из участков посвятите короткой пробежке, продолжительность которой увеличивайте постепенно с каждым разом. Рекомендуемый темп увеличения нагрузки - 10–20% в неделю. За пару недель собака привыкнет бегать с комфортной для нее скоростью, и вам придется подстраиваться под этот темп. Другими словами, если вы стремитесь к личному рекорду, вам собаку лучше оставить дома.
Проверьте тип поводка. Рассмотрите возможность приобрести удобный для бега поводок, например, резиновый поводок, закрепляемый вокруг талии, желательно широкий в зоне ремня, который поможет сохранить свободу движений рук, и более длинный, чтобы собака могла свободно бежать и маневрировать по снегу и рельефу. Также важна соответствующая одежда, защищающая шерсть собаки от соли и льда, а также желательно, чтобы на ней были светоотражатели, обеспечивающие видимость в темное время суток. Если не давать предпочтение одежде, определенно следует позаботиться о светоотражающих лямках, ошейнике или жилете, даже если пробежка начинается при свете дня. Одежда для бега должна быть тонкой и дышащей. Собаки не потеют, поэтому категорически запрещается бегать в теплой одежде. Теплую одежду следует надевать сразу после пробежки, чтобы животное не остыло слишком быстро.
Делайте короткие перерывы. Обоняние собаки в тысячи раз острее, чем у человека, и мы можем только догадываться, с какими запахами собака регулярно сталкивается на прогулке или пробежке. Исследования показали, что работа носом повышает оптимизм собаки, а также позволяет ей проявлять естественное поведение и быть более автономным, что положительно влияет на самочувствие собаки. Поэтому, отправляясь на пробежку со своей собакой, дайте ей время побегать и осмотреть окрестности. Для собаки, как и для человека, важно размяться перед тренировкой, и прогулка перед пробежкой - хороший способ разогреться, что особенно важно в холодную погоду.
Следите за движениями. Во время пробежки внимательно следите за движениями собаки, чтобы убедиться, что она чувствует себя комфортно и радостно. Признаками неуверенности и страха могут быть прижатые уши или опущенный хвост. Если собака становится возбужденной и начинает проявлять недовольство или раздражение, например, не слушается и стоит на месте, это признак того, что она не хочет продолжать занятия. Собака может начать прыгать и пытаться грызть поводок, тогда пробежку лучше прекратить.
Позаботьтесь о лапах своего питомца! Будьте внимательны и оцените покрытие улиц и дорог, не посыпано ли оно солью. Соль может быть токсичной - проникать в подушечки лап и вызывать раздражение. Нередко животное пытается лизать лапы, чтобы избавиться от нее, поэтому, по возвращению домой, сразу же почистите собаке лапы. Для этого определенно может подойти специальный воск для лап, защищающий от холода, льда и соли. Существует даже воск, который животное может слизывать, и который не повредит пол, когда вы вернетесь домой.
Обратите внимание на корм. Для сохранения тепла собаки сжигают дополнительную энергию зимой, особенно во время таких занятий, как бег. Проконсультируйтесь с ветеринаром своего питомца, чтобы узнать, как скорректировать собаке ежедневное количество калорий для ее зимних тренировок. И хотя в холодную погоду жажда становится менее ощутимой, собаке необходимо пить достаточно воды, которая является важным компонентом поддержания здоровья кожи.
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