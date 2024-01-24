Советы, как насладиться безопасной пробежкой в тандеме с собакой зимой

Также следует учитывать возраст и состояние здоровья животного, например, щенок определенно не станет хорошим компаньоном по пробежке, поскольку его кости еще находятся в стадии роста и формирования, поэтому ветеринар И. Цирите рекомендует подождать минимум до достижения возраста полутора лет, причем это касается абсолютно всех пород собак. Если только собака не является гигантской породы, пробежки на короткие дистанции (около 800 м) можно начинать с возраста 8–9 месяцев, при этом щенок бежит рядом (что важно - его нельзя тянуть). Также следует внимательно оценивать состояние здоровья животного, нет ли у него проблем с суставами, а бег, возможно, лучше заменить небольшой прогулкой.

Стоит знать, что есть породы собак, которые больше подойдут для спринтерских дистанций, другие же продемонстрируют свою выносливость на более длинных дистанциях. На спринтерских дистанциях себя прекрасно проявляют такие породы, как афганская борзая, итальянская борзая, салюки и уиппет. В свою очередь, если думаете о ежедневных пробежках на более длинные дистанции, для этого идеально подойдут бордер-колли, далматинец или сибирский хаски. Однако представители таких пород, как, например, английский бульдог, мопс или корги, больше подойдут в качестве компаньонов для прогулок, поскольку они генетически не предрасположены к бегу.

Советы для безопасной пробежки