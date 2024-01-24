Бришкенс поручил провести полный аудит закупки электропоездов; грядут изменения в совете PV

Министр сообщения Каспар Бришкенс поручил провести внешний аудит, чтобы оценить процесс закупки новых пассажирских электропоездов, сообщает агентство LETA.
Министр хочет, чтобы были оценены подготовка технической спецификации, прием поездов, начало эксплуатации и ответственность вовлеченных лиц.
Кроме того, Бришкенс написал в соцсети X, что члены совета Pasažieru vilciens "больше не будут выполнять свои должностные обязанности". Агентству LETA в Министерстве сообщения не удалось получить более подробного пояснения, означает ли это, что совет будет уволен или отправлен в отставку. "Главный приоритет неизменен - как можно быстрее преодолеть этот кризис", - отметил министр сообщения.
Informēju, ka @ViviVilciens padomes locekļi vairāk nepildīs savus amata pienākumus. Tāpat uzdots organizēt pilna apjoma ārēju auditu, lai izvērtētu jauno vilcienu iepirkumu procesu, tostarp tehniskās specifikācijas sagatavošanu, vilcienu pieņemšanu, ekspluatācijas uzsākšanu un…— Kaspars Briškens (@Briskens) January 24, 2024
Напомним, в конце прошлого года компания Pasažieru vilciens начала пассажирские перевозки новыми электропоездами Škoda Vagonka. До этого поезда долгое время тестировались и тестировались на латвийской железной дороге. Несмотря на это, новые поезда регулярно сталкиваются с различными неполадками, поэтому с обеспечением рейсов возникают существенные проблемы. Например, в понедельник почти на всех линиях было задержано более десяти рейсов поездов.
Опрошенные агентство LETA представители правящей коалиции отметили, что ответственность за регулярные опоздания новых электропоездов должно нести в основном предприятие Pasažieru vilciens (PV), а не министр сообщения Каспарс Бришкенс.
Премьер-министр Эвика Силиня отметила, что ожидает от министра сообщения Каспара Бришкенса оценки ответственности и четкого решения по вопросу задержек пассажирских поездов.
На вопрос, должен ли Бришкенс взять на себя ответственность в затянувшейся ситуации, Силиня ответила агентству LETA лишь то, что обсуждала вопрос с министром. Теперь Министерству сообщения поручено провести полномасштабную оценку, в том числе вопрос об ответственности.
"Совершенно недопустимо, чтобы жители Латвии в качестве "подопытных кроликов" стояли на морозе в неведении, придет ли поезд или нет", - признала Силиня.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!