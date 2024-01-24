Бришкенс поручил провести полный аудит закупки электропоездов; грядут изменения в совете PV

Министр хочет, чтобы были оценены подготовка технической спецификации, прием поездов, начало эксплуатации и ответственность вовлеченных лиц.

Кроме того, Бришкенс написал в соцсети X, что члены совета Pasažieru vilciens "больше не будут выполнять свои должностные обязанности". Агентству LETA в Министерстве сообщения не удалось получить более подробного пояснения, означает ли это, что совет будет уволен или отправлен в отставку. "Главный приоритет неизменен - как можно быстрее преодолеть этот кризис", - отметил министр сообщения.

Informēju, ka @ViviVilciens padomes locekļi vairāk nepildīs savus amata pienākumus. Tāpat uzdots organizēt pilna apjoma ārēju auditu, lai izvērtētu jauno vilcienu iepirkumu procesu, tostarp tehniskās specifikācijas sagatavošanu, vilcienu pieņemšanu, ekspluatācijas uzsākšanu un… — Kaspars Briškens (@Briskens) January 24, 2024