Определить цели и задачи, ключевые этапы реализации проекта и сроки. Составить детальный бизнес-план и финансовые прогнозы. Выбрать оптимальную корпоративную форму для регистрации компании за рубежом. Подать заявку на получение лицензий и разрешений в стране, где вы планируете реализовать проект. Проанализировать структуру капитала и выбрать оптимальные источники финансирования.

Сопровождение инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность за рубежом требует особого внимания ко множеству факторов, включая экономические, политические, правовые условия. Привлечение юристов с профильной специализацией еще на этапе разработки инвестиционной стратегии поможет в обеспечении эффективного решения возникающих вызовов.

Профессиональные юристы, специализирующиеся на инвестициях и корпоративном праве, могут предоставить ценные услуги в следующих областях:

Консультирование по регулированию инвестиционной деятельности в разных странах.

Помощь в выборе страны и правовой формы для запуска бизнеса за рубежом.

Сопровождение всех регистрационных и разрешительных процедур в процессе запуска инвестиционного проекта за границей.

Due diligence проекта.

Структурирование сделок в рамках инвестиционного проекта.

Консультации по договорным отношениям.

Юридическое сопровождение при заключении и исполнении договоров.

Правовая поддержка в процессе регистрации прав собственности на активы.

Предоставление правовой помощи в случае возникновения споров или юридических проблем.

Сопровождение процесса открытия инвестиционных счетов.

Участие профессиональных юристов в инвестиционном процессе помогает обеспечить юридическую прозрачность, защиту интересов инвестора и соблюдение законов.

Лучшие страны для инвестирования

Определение топ самых привлекательных стран для инвестиций таких как экономическая среда, политическая стабильность, правовая система, доступность ресурсов, насколько развита инфраструктура, налоговое регулирование и др.

В топ-8 стран с лучшими условиями для инвестиций входят США, Канада, Британия, Сингапур, Гонконг, Австралия, ОАЭ, Саудовская Аравия. Другие страны, которые пользуются высоким уровнем инвестиционного доверия:

Ирландия.

Мальта.

Мадейра.

Китай.

Вьетнам.

ЮАР.

Маврикий.

Бразилия.

Сальвадор.

Чили.

Аргентина.

Инвестиционная деятельность является персонализированной в зависимости от индивидуальных целей, предпочтений и финансового положения инвестора. Преимуществом привлечения профильных экспертов является то, что они обладают глубокими знаниями и опытом в области международного инвестиционного права, и могут оказать комплексную юридическую поддержку на всех этапах реализации инвестиционного проекта.

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